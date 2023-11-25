Продолжение дуэли: Ефимова снова уступила Чикуновой, а Степанов и Суркова установили рекорды на ЧР по плаванию

Евгения Чикунова завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге. На дистанции 100 м брассом она вновь обошла Юлию Ефимову, которая в итоге финишировала третьей. Александр Степанов и Арина Суркова порадовали болельщиков рекордами страны на дистанциях 800 м комплексом и 50 м баттерфляем соответственно. А Климент Колесников и Мария Каменева трижды поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.

Дуэль Чикуновой и Ефимовой

Юлия Ефимова и Евгения Чикунова продолжают дарить болельщикам радость от просмотра чемпионата России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.

Призёрка Олимпийских игр во вторник перед выступлением на 50 м брассом появилась в футболке «Спартака». В таком же виде она получила и первую бронзовую медаль турнира. Рекордсменка мира решила не отставать от соперницы и в четверг во время предварительных соревнований на стометровке надела форму «Зенита», чем наверняка порадовала болельщиков сине-бело-голубых.

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А апофеозом, конечно же, стал финал, состоявшийся в пятницу. На нём в цветах любимых команд вышли обе спортсменки. Увы, упорной борьбы в бассейне и в этот раз не получилось. Чикунова с большим преимуществом победила, при этом расстроившись из-за результата — 1:03,80. Ефимова неплохо шла две трети дистанции, однако допустила ошибку на последнем повороте и из последних сил боролась за бронзу, которую всё же завоевала, вновь пропустив вперёд белоруску Алину Змушко.

«Набрала ход на третьем четвертаке, но затем у меня всё сбилось. Пришлось заново набирать скорость. Плюс ко всему силы уже закончились, поэтому пришлось тяжело», — призналась Ефимова в эфире «Матч ТВ».

Обе девушки после старта находились в отличном настроении. И потом долго фотографировались вместе в футболках «Спартака» и «Зенита». А Юлия даже пошутила, что за результаты Чикунова точно заслужила свою VIP-ложу на стадионе сине-бело-голубых.

К счастью, болельщики увидят обеих и в последний день соревнований — в брассе на 200 м. Как отметила Ефимова, она долго думала, пробовать ли свои силы, поскольку сама прекрасно понимает, что находится не в оптимальной форме. Но всё же решила рискнуть.

«Только от данной дистанции можно получить настоящий кайф. Кроме того, мне нужны старты. Где ещё, если не на соревнованиях, лучше всего тренироваться», — объяснила Юлия.

Не менее упорная борьба идёт в брассе и у мужчин. В четверг Кирилл Пригода сумел взять реванш у Данила Семьянинова, который выиграл у него стометровку. В заплыве на 200 м сильнее оказался именно чемпион мира.

«Сегодня была задача победить. То, что мой рекорд на этой (дистанции. — RT) остаётся действующим, безусловно, греет, но это уже скорее как комплимент», — признался 27-летний спортсмен.

Три рекорда России

Наверное, не очень доволен своим выступлением Олег Костин. В заплыве на 50 м баттерфляем в пятницу он всего четыре сотых проиграл собственному рекорду России, установленному в 2019 году. Спортсмен ошибся при касании бортика в первом повороте, потеряв драгоценное время, а также на финише.

«Устал уже финишировать рядом с этим результатом. Как тренировать касание? Да никак. Надеюсь, повезёт в следующий раз», — признался Костин.

Ждали болельщики хорошего времени и в комплексном плавании на 400 м. Однако Илья Бородин на этот раз ограничился уверенной победой, почти на три секунды опередив Максима Ступина.

В итоге за три дня соревнований мужчин зрители увидели рекорд России только на дистанции 800 м вольным стилем. Его установил Александр Степанов, обновив старое достижение Александра Егорова на секунду. При этом спортсмен рассчитывал на более высокий результат.

«Не хочу озвучивать, на какое время ориентировался, — это пусть останется при мне», — отметил Степанов.

Интересно, что в этом же заплыве был установлен ещё один рекорд — юношеский. Его на свой счёт записал финишировавший третьим Савелий Лузин.

Не стала отставать от мужчин и Арина Суркова. Правда, в отличие от них чемпионка России показала лучший результат страны в полуфинале на 50 м баттерфляем.

«Я решила пойти ва-банк во время отбора и потом уже чувствовать себя увереннее. Получилось и удалось даже проплыть быстрее, чем я рассчитывала. А в решающий момент что‑то по элементам было не так, в поворот немного не попала»», — заявила спортсменка.

Столь же уверенно выглядела Суркова и в предварительных заплывах на 100 м. Она квалифицировалась в финал с первого места, всего на 17 сотых уступив рекорду России, установленному ею же в прошлом году. Поэтому и это время Арина, вероятно, попробует обновить в субботу.

Три золота Колесникова и Каменевой

Ещё две медали высшего достоинства добавил к своему золоту, заработанному в начале турнира, Климент Колесников. Ему не было равных на 100 м комплексом и на 50 м на спине.

«В целом доволен, исходя из того, в каком состоянии нахожусь. Я настраиваюсь, всё понимаю и принимаю как должное. Посмотрим, как выступлю на Кубке Сальникова. Будем стараться, подводиться, выходить на более высокие скорости в спринте», — отметил Колесников.

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Немного разочаровало выступление Евгения Рылова, который в четверг также соревновался в двух видах программы — 50 м на спине и вольным стилем. В обоих заплывах он не смог подняться на пьедестал почёта, финишировав четвёртым и пятым соответственно. Однако, как оказалось, подобные результаты были для спортсмена предсказуемы, поскольку для него этот старт тренировочный.

«Перед стартом турнира, после тренировки, у меня брали интервью, и я там забыл сказать: плыву не только всю спину. Как-то даже не придал этому значения. Всего у меня четыре-пять дистанций, но плыву утром и вечером, поэтому получается больше. Надо будет посчитать, сколько я проплыл. (Улыбается.) Конечно, какие-то старты в итоге отменились, поскольку нагрузка высокая», — признался спортсмен.

Также он отметил, что организм каждый день по-разному реагирует на повышенные нагрузки. И в четверг, в частности, ему было просто сложно встать с кровати.

«Мышцы дали о себе знать. Они чувствуют: им больно. Вот так всё варьируется. Результаты на самом деле неплохие для такой работы — особенно на сотне получилось хорошо реализоваться. Если сравнивать такие же соревнования с такой же работой, я плыву быстрее на три-четыре сотых на сотне», — отметил Рылов.

Три золотые медали, помимо Колесникова, завоевала и Мария Каменева. Она выиграла заплыв на 100 м кролем, обойдя Дарью Трофимову и Дарью Клепикову, а затем и 50 м на спине.

Дубль на чемпионате России также оформила Яна Шакирова. Ей не было равных на 100 и 200 м комплексом. С огромным преимуществом над соперницами во второй раз финишировала и Анна Егорова. На этот раз первое место она заняла на непрофильной для себя дистанции 800 м вольным стилем. У серебряной призёрки Ксении Мишариной она выиграла три секунды.

«На данный момент я не тренирую 800 м, фокус идёт больше на 200 и 400 м, а на 800 м выступаю для поддержания 400 м. Настраивалась, конечно же, на победу, но не без труда мне удалось её одержать. По ходу заплыва чувствовалась конкуренция. Теперь весь настрой на субботу: хочу показать хороший результат на своей основной дистанции», — отметила Егорова.