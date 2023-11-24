Ефимова о выходе на старт заплыва в футболке «Спартака»: меня поработили

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России по плаванию в футболке «Спартака».

«Меня «Спартак» пригласил на матч, я познакомилась с кем-то из игроков. Теперь смотрю, болею. Даже папа говорит: «Ты достала футбол смотреть». Обычно мы смотрели то, что папа любит. Он никогда не любил футбол. А я говорю, что всё — меня поработили», — заявила Ефимова в эфире «Россия 24».

31‑летняя Ефимова вернулась к соревновательной практике в конце октября. В последний раз пловчиха принимала участие в соревнованиях в 2021 году.

23 ноября спортсменка на дистанции 100 м брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде пришла к финишу за 1 минуту и 6,08 секунды, стала третьей по итогам двух полуфиналов и также отобралась в финал.

Ранее Ефимова заявила, что хотела бы поехать на Олимпиаду.