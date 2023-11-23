Чикунова обогнала Ефимову в полуфинале ЧР по плаванию на короткой воде
- РИА Новости
Результат спортсменки — 1 минута 3,79 секунды.
Призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова пришла за 1 минуту и 6,08 секунды, стала третьей по итогам двух полуфиналов и также отобралась в финал.
Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.
Ранее Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт‑Петербурге.