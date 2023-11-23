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Чикунова обогнала Ефимову в полуфинале ЧР по плаванию на короткой воде

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Евгения Чикунова с лучшим результатом вышла в финал на дистанции 100 метров брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт‑Петербурге.
Чикунова обогнала Ефимову в полуфинале ЧР по плаванию на короткой воде
  • РИА Новости

Результат спортсменки — 1 минута 3,79 секунды.

Призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова пришла за 1 минуту и 6,08 секунды, стала третьей по итогам двух полуфиналов и также отобралась в финал.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт‑Петербурге.

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