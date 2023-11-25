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Ефимова: решила найти себе приключения и вернулась в спорт

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова ответила на вопрос о возвращении в большой спорт.
Ефимова: решила найти себе приключения и вернулась в спорт
  • РИА Новости

«Да, очень скучно мне жилось. Решила найти себе приключения. Хотела вернуться, чтобы красиво закончить», — цитирует Ефимову «Чемпионат». 

Россиянка вернулась в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва, отобравшись на чемпионат России в Санкт-Петербурге, проходящий с 20 по 25 ноября. 

24 ноября Ефимова в финале на дистанции 100 м брассом стала третьей с результатом в 1 минуту 5,37 секунды.

Ранее российская пловчиха Евгения Чикунова сообщила, что ей стало интереснее плавать из-за противостояния «Спартак» — «Зенит» с Ефимовой.

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