Ефимова: решила найти себе приключения и вернулась в спорт

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова ответила на вопрос о возвращении в большой спорт.

«Да, очень скучно мне жилось. Решила найти себе приключения. Хотела вернуться, чтобы красиво закончить», — цитирует Ефимову «Чемпионат».

Россиянка вернулась в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва, отобравшись на чемпионат России в Санкт-Петербурге, проходящий с 20 по 25 ноября.

24 ноября Ефимова в финале на дистанции 100 м брассом стала третьей с результатом в 1 минуту 5,37 секунды.

Ранее российская пловчиха Евгения Чикунова сообщила, что ей стало интереснее плавать из-за противостояния «Спартак» — «Зенит» с Ефимовой.