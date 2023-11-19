Белорусский дубль в Ханты-Мансийске: Смольский и Сола выиграли гонки преследования на первом этапе Кубка МЛКБ

Антон Смольский одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона, который прошёл в Ханты-Мансийске. Карим Халили лидировал до последней стрельбы, но промахнулся четвёртым выстрелом и пропустил вперёд не только белоруса, но и Антона Бабикова. У женщин успеха добилась Анна Сола, более чем на минуту опередившая Елизавету Каплину. При этом стартовавшая первой Анастасия Гореева не закрыла восемь мишеней и финишировала лишь девятой, а бронзу взяла Кристина Резцова.

Осечка Халили и триумф Смольского

Первый этап Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске завершался в воскресенье гонками преследования. У незнакомых с регламентом соревнований болельщиков мог возникнуть логичный вопрос: каким образом будет рассчитываться время отставания на старте? Ведь накануне спортсмены бегали не традиционный для его определения спринт, а масс-старт. Решение было вполне логичным. Чтобы обострить конкуренцию и не допустить потери интриги ещё до выхода биатлонистов на дистанцию, организаторы сократили гандикап вдвое. Таким образом, Карим Халили и Антон Смольский вступили в борьбу практически одновременно, а финишировавшие третьим и четвёртым Никита Лобастов и Антон Бабиков отправились в погоню спустя 15 и 18 секунд соответственно. Хотя накануне уступили победителю больше 30.

Что удивительно, по прошествии 12,5 км состав первой четвёрки ничуть не изменился. Периодически на попадание в неё претендовал Александр Поварницын, но два промаха на второй лёжке перечеркнули его шансы на призы. Не справились с давлением и Виктор Плицев с Дмитрием Лазовским, в общей сложности не закрывшие по три мишени из 20. Столько же раз ошибся вышедший на трассу под шестым номером Кирилл Стрельцов. Биатлонист из Московской области был неубедителен как в стрельбе, так и ходом, из-за чего опустился аж на 15-ю строчку.

Также по теме Семейная традиция: Халили и Гореева одержали победы в масс-стартах на первом этапе Кубка МЛКБ Карим Халили стал победителем масс-старта на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона. Он преодолел четыре огневых...

Что касается лидирующей четвёрки, идеально отработать на всех четырёх рубежах удалось лишь Лобастову. Однако именно он остался без медали и ограничился чеком на 125 тыс. рублей призовых. На лыжне Никита был заметно медленнее соперников и отстал от триумфатора на 43,8 секунды. Да ещё и подпустил к себе Никиту Поршнева, хотя тот не только начинал на 20 секунд позже, но и промазал на первой стойке.

Настоящим разочарованием этот день стал для Халили. Он был великолепен на трёх первых рубежах и лидировал большую часть забега, но в самый неподходящий момент дрогнул. Промах на 12 часов — и Карим оказался вынужден пройти штрафной круг. А по возвращении с него он расположился позади не только Смольского, но и Бабикова и за последний круг не смог приблизиться ни к белорусу, ни к соотечественнику, в итоге отстав от него на семь секунд.

Смольский же умудрился нарастить темп, благодаря чему финишировал в гордом одиночестве. В итоге Бабикову он привёз 23,7 секунды, а Халили — 30,5. И по праву получил призовой 1 млн рублей за победу.

«С самого начала гонки был контроль над ситуацией. Карим Халили тоже спокойно себя чувствовал, мы работали в тандеме, но потом я немного отстал и перед четвёртым рубежом пытался нагнать то отставание, которое было. Понимал, что всё возможно. Это биатлон, и всё решается лишь на последней стрельбе. Потратил достаточное количество сил, но сохранил их для концентрации на стрельбе. Я слышал, что у Халили был промах, у меня тоже был один не совсем контролируемый выстрел, но это было попадание. Я больше переживал за свой выстрел. После его промаха старался сразу убегать, так как сзади стрелял ещё Антон Бабиков», — цитирует Смольского «Матч ТВ».

Доминирование Солы и фиаско Гореевой

У женщин пасьют выдался гораздо более непредсказуемым. Одной из главных сенсаций стал провал Анастасии Гореевой, выигравшей масс-старт. Накануне спортсменка из Московской области также не смогла похвастать безупречной стрельбой, но сегодня превзошла себя. На лёжках она промазала два раза, а на стойках — аж шесть. Причём на последней не попала ни разу. После этого рассчитывать на высокие места уже не приходилось, а главной задачей стало не вылететь из десятки. С этим уроженка Павловского Посада справилась, но девятая позиция её вряд ли удовлетворила.

«Сегодня я совсем не справилась с морозом. С каждым кругом мои пальцы ещё сильнее отмерзали. И на четвёртой стрельбе я пластилиновыми пальцами пыталась зарядить оружие. «Словила Петра», как у нас называют, то есть пять штрафов», — сокрушалась Гореева.

В её отсутствие навязать борьбу Анне Соле никто не сумел. Белорусская биатлонистка не закрыла две мишени, но ходом была настолько хороша, что уже после второй лёжки везла соперницам минуту, а в итоге финишировала с отрывом в 69,7 секунды от ближайшей преследовательницы, заслужив восторженные оценки не только болельщиков и комментаторов, но и Карима Халили.

«Форма Солы сейчас феноменальна. Это большой плюс для наших девчонок, что им будет на кого ориентироваться в этом сезоне. Аня действительно один из лидеров мирового биатлона. Кристина Резцова тоже одна из ведущих биатлонисток мира, можно сказать. По ходу сезона она будет показывать результаты всё лучше и лучше», — сказал Халили.

Сама же Сола нашла аспекты, над которыми ей необходимо поработать в будущем, а также ответила, как ощущала себя во время прохождения дистанции в полном одиночестве.

«Внутри, конечно, думаешь о стрельбе, чтобы справиться с ней. Осталась неудовлетворённость, что не удалось справиться с двумя огневыми рубежами на ноль. Потому что подходила спокойной и можно было сделать красивую гонку, но не получилось... Проходила тесты и знала, что я в хорошей форме. Но не знала, в каком состоянии другие девчонки. Поэтому не говорила, что сразу буду на пьедестале», — призналась спортсменка.

Резцова действительно довольно впечатляюще выступила в гонке преследования и реабилитировалась за субботнее фиаско. Она начинала гонку десятой, но за счёт отличной работы ног завоевала бронзу. Не помешали даже два неточных выстрела на лёжке. Тем не менее прогресс налицо — вчера она не закрыла четверть мишеней.

«Классно и, главное, неожиданно. Думала, что будет немного сложнее ходом. Много пропустила, подготовка была тяжёлая. Вдвойне рада, что конкурентоспособна. По сравнению со вчерашней гонкой сегодня стрельба получилась чуть лучше. Очень рада, потому что у меня новая винтовка. Я из неё стреляла буквально два старта, и всё. Очень долго её настраивала и сильно переживала, что она совершенно другая, не похожа ни на одну из моих предыдущих винтовок. Рада, что справилась с ней», — рассказала спортсменка.

При этом сражение за место в тройке выдалось зрелищным и драматичным. Изначально на неё претендовали три спортсменки — совершившая подъём с 13-го места Виктория Сливко, Полина Шевнина и Резцова. Причём на последний рубеж она приехала уже после соперниц и явно не считалась фаворитом в этом споре.

Однако Сливко смазала один выстрел, а Шевнина промахнулась четыре раза, чем и воспользовалась проявившая хладнокровие Резцова. В итоге обладатель бронзы определился на дистанции, где Кристина выглядела предпочтительнее, а все вопросы она сняла на заключительном подъёме перед выходом на стадион. Однако на большее рассчитывать не приходилось. Елизавете Каплиной, взявшей серебро, она уступила почти 20 секунд.