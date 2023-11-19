Смольский выиграл гонку преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Белорус Антон Смольский одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

РИА Новости

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