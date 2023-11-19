Смольский выиграл гонку преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона
Белорус Антон Смольский одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Он преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 53,1 секунды.
Второе место у Антона Бабикова (+23,7). Замкнул тройку призёров Карим Халили (+30,5).
Ранее Халили победил в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона.
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