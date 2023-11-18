Гореева: свадьба у нас с Халили в сентябре, деньги на торжество уже отложены

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, куда будут потрачены призовые за победу в масс‑старте Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Свадьба у нас в сентябре, деньги на торжество уже запланированы. А эти деньги, может быть, отложим на дом. Конечно, хочется выиграть ещё, денег много не бывает. Будем настраиваться на завтрашнюю гонку», — сказала Гореева в эфире канала «Матч ТВ».

Гореева преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 14,4 секунды и допустила два промаха.

Второй финишировала белоруска Анна Сола (+5,4, три промаха). Тройку замкнула Елизавета Каплина (+14,3, два промаха).

25-летний россиянин не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 52,7 секунды.

Вторым с отставанием 1,1 секунды от победителя и одним промахом финишировал белорус Антон Смольский. Третьим стал его соотечественник Никита Лобастов (+30,4, ноль промахов).

Ранее Халили высказался о победе в масс-старте на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона.