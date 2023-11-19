Смольский — о победе на МЛКБ: это биатлон, всё решается на последней стрельбе

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«С самого начала гонки был контроль над ситуацией. Понимал, что всё возможно. Это биатлон, и всё решается лишь на последней стрельбе. Потратил достаточное количество сил, но сохранил их для концентрации на стрельбе», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Смольский преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 53,1 секунды.

Второе место у Антона Бабикова (+23,7). Замкнул тройку призёров Карим Халили (+30,5).

Ранее Халили победил в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона.