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Смольский — о победе на МЛКБ: это биатлон, всё решается на последней стрельбе

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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Смольский — о победе на МЛКБ: это биатлон, всё решается на последней стрельбе
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«С самого начала гонки был контроль над ситуацией. Понимал, что всё возможно. Это биатлон, и всё решается лишь на последней стрельбе. Потратил достаточное количество сил, но сохранил их для концентрации на стрельбе», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Смольский преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 53,1 секунды.

Второе место у Антона Бабикова (+23,7). Замкнул тройку призёров Карим Халили (+30,5).

Ранее Халили победил в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона.

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