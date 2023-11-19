Бабиков сочувствует тем, кто отказался от поездки на Кубок МЛКБ

Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что сочувствует тем, кто отказался от поездки на Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Сочувствую, что кто‑то не смог приехать. Здесь не идёт речь о подводке к стартам. Почти никто не готовился к этим соревнованиям, а борьба получилась зрелищнее. Здесь все налегке, на эмоциональном расслабоне, от этого и получается более интересная борьба», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

В масс-старте Бабиков занял четвёртое место. В гонке преследования он стал вторым.

Ранее Антон Смольский прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка МЛКБ.