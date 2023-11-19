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Бабиков сочувствует тем, кто отказался от поездки на Кубок МЛКБ

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Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что сочувствует тем, кто отказался от поездки на Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Бабиков сочувствует тем, кто отказался от поездки на Кубок МЛКБ
  • РИА Новости

«Сочувствую, что кто‑то не смог приехать. Здесь не идёт речь о подводке к стартам. Почти никто не готовился к этим соревнованиям, а борьба получилась зрелищнее. Здесь все налегке, на эмоциональном расслабоне, от этого и получается более интересная борьба», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

В масс-старте Бабиков занял четвёртое место. В гонке преследования он стал вторым.

Ранее Антон Смольский прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка МЛКБ.

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