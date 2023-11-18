Семейная традиция: Халили и Гореева одержали победы в масс-стартах на первом этапе Кубка МЛКБ

Карим Халили стал победителем масс-старта на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона. Он преодолел четыре огневых рубежа без промахов и всего на 1,1 секунды опередил на финише белоруса Антона Смольского. Среди женщин первое место и призовые в размере 1 млн рублей достались невесте Халили Анастасии Гореевой. Она лидировала на протяжении всей гонки, несмотря на две незакрытые мишени. Второй стала Анна Сола, третьей — Елизавета Каплина.

Зимний сезон у стреляющих лыжников стартовал в России с абсолютно нового турнира — первого этапа Кубка Международной лиги клубного биатлона. В нём приняли участие отечественные спортсмены и гости из Белоруссии. По замыслу организаторов, в соревнованиях должны были выступить и другие зарубежные атлеты, однако под давлением Международного союза биатлонистов они вынуждены были отказаться от старта. В частности, планировалось присутствие представителей китайского клуба «Ляонин», которых тренирует россиянин Андрей Прокунин, но обещание IBU применить дисциплинарные меры сделало своё дело.

Тем не менее большинство ведущих российских и белорусских атлетов с энтузиазмом восприняли появление нового старта в спортивном календаре. И неудивительно, ведь Кубок МЛКБ предлагает весьма солидные призовые. Победитель каждой из гонок (а их за два дня запланировано четыре) получит 1 млн рублей, серебряным призёрам полагается по 500 тыс., а бронзовым — по 250 тыс. Кроме того, денежные бонусы предусмотрены и для 4—6-х мест (125 тыс., 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно).

Открывались субботние соревнования в Ханты-Мансийске мужским масс-стартом. В числе 44 участников были практически все лидеры обеих команд, кроме Даниила Серохвостова, который немного приболел накануне.

К первому огневому рубежу спортсмены подобрались достаточно плотной группой, но далеко не всем удалось справиться со стрельбой безупречно. Быстрее всех закрыли мишени Александр Логинов и Александр Поварницын, которые в нынешнем сезоне отказались от централизованных тренировок в сборной страны и ушли на самоподготовку под присмотром Дмитрия Шукаловича. В пределах десяти секунд отставания от лидеров оказались белорус Максим Воробей, а также Никита Поршнев и Карим Халили. Эдуард Латыпов же с ходу заработал штрафной круг, так же как и Антон Смольский. При этом оба призёра пекинской Олимпиады продемонстрировали неплохой ход, отыграв отставание на лыжне ещё до второй лёжки. Белорус с ней справился безупречно, а вот россиянин допустил два промаха, практически лишив себя шансов побороться за первое место.

Смольский же лишь наращивал преимущество. После третьей стрельбы единственным его преследователем остался Халили, который все огневые рубежи прошёл без осечек. Обладатель «Большого хрустального глобуса» Кубка России прошлого сезона буквально вцепился в соперника и на последнюю стойку оба пришли одновременно, устроив настоящую битву нервов. Ни один не дрогнул: все мишени были закрыты, и выяснять победителя предстояло на лыжне. Примерно за 1,3 км до финиша Карим бросился было в отрыв, однако белорус не позволил ему убежать далеко. Лыжи Смольского очевидно лучше катили на спуске, что позволяло ему сокращать отставание от Халили.

Всё решилось на последнем подъёме перед стадионом. Антон, шедший за спиной Карима, споткнулся, потерял скорость и уже не смог развить её достаточно, чтобы настичь соперника в финишном створе. В итоге россиянин пересёк линию первым с преимуществом 1,1 секунды.

«В конце здесь длинный спуск, поэтому никто особо не рвётся вперёд. Я попытался сделать отрыв, на спуске Антон подкатился. Задача была выехать на последний подъём спереди. Когда я понял, что он стоит в спину, не пошёл в сторону. Я просто скинул темп, чтобы он в меня упёрся, а потом мне оставалось только дёрнуться. Здесь такой финиш, что в воротах уже тяжело обгонять», — рассказал победитель в эфире «Матч ТВ».

У девушек борьба была не такой острой — тройка лидеров определилась сразу после первой лёжки. Безупречно отстрелялась Анастасия Гореева, ушедшая со стадиона первой, за ней устремились Анна Сола и Елизавета Каплина. В ходе гонки это трио лишь наращивало отрыв от остальных преследовательниц, и главным вопросом было лишь то, в каком порядке они финишируют. Девушки давали друг другу шансы, периодически не закрывая мишени на стрельбище, но в скорости Гореева превосходила соперниц, что и стало залогом её итоговой победы. Она прошла всю дистанцию лидером, несмотря на две осечки, и финишную ленточку также пересекла в одиночестве. Каплина и Сола до последнего боролись за серебро, но быстрее и выносливее оказалась белоруска.

После триумфа Халили и Гореевой в их адрес, помимо поздравлений, посыпались шутки по поводу двойной «семейной» победы. Как известно, спортсмены собираются пожениться в будущем году. К тому же это не первый случай их синхронного выигрыша.

«Давайте будем считать это нашей с Каримом традицией, потому что первый старт сезона в прошлом году мы тоже выиграли с ним. Был спринт — он выиграл, я выиграла. Первая гонка сейчас — он выиграл, я выиграла. Так вышло, что всю гонку я шла одна — и сложно понять, в каком я состоянии. Как смотрюсь на фоне других, не знаю. Я не обращала внимания, что стреляю с первого коврика, и не настраивала себя: блин, сегодня гонка. У нас сегодня тренировка была. Я настраивала себя отработать, показать то, что натренировала. Ну и такой приятный бонус в виде миллиона выиграла», — рассказала Анастасия.

Кроме того, в прошлом сезоне влюблённые вместе стали обладателями «Больших хрустальных глобусов» Кубка страны.

На вопрос, собираются ли они потратить солидные призовые на будущую свадьбу, Гореева ответила отрицательно.

«Свадьба у нас в сентябре. Деньги на торжество уже запланированы, а эти деньги мы, может быть, отложим на что-нибудь другое. На дом», — заметила спортсменка.

Розыгрыш Кубка МЛКБ продолжится в воскресенье гонками преследования. Причём для того, чтобы сделать борьбу ещё более захватывающей, организаторы решили вдвое сократить отставания участников от лидеров.