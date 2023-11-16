Биатлонист Серохвостов признался, что боится холода

Российский биатлонист Даниил Серохвоствов вспомнил, как преодолевал свои страхи в Увате на сильном морозе.

«В каких-то ситуациях результат мне даже бывает не так важен. Например, в том году в Увате был такой мороз, что не все вышли на спринт. Было реально безумно холодно. А я боюсь холода.

Как можно, боясь холода, профессионально заниматься биатлоном? Ну я, разумеется, не думаю, что замёрзну, околею и умру и меня не спасут, не отогреют. Просто мне всегда было очень некомфортно находиться в холоде. И я вышел на старт не ради гонки как таковой, а ради того, чтобы психологически переработать в себе этот страх и дискомфорт. И был очень горд, что сумел справиться», — заявил Серохвостов в интервью RT.

Ранее Серохвостов рассказал, что возит на соревнования мультиварку.