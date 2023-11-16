Биатлонист Серохвостов рассказал, что возит на соревнования мультиварку
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Да, она там, в шкафу стоит. Готовлю себе ужин, завтрак.
— Сам придумал мультиваркой обзавестись, или кто-то посоветовал?
— Сам. В таких местах, как Уват, Ханты, питание оставляет желать лучшего. Зачастую всё очень жирное, в масле. Да и гарниры не те, которые нужны. У того же Карима Халили, помимо мультиварки, даже большой гриль есть. Сейчас вот Артём Евгеньевич Истомин привёз ещё две мультиварки — девчонки по очереди ими пользуются, — заявил Серохвостов в интервью RT.
Ранее Серохвостов заявил, что не хочет воспринимать биатлон как работу.