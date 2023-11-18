Бабиков: выкладываемся на стартах вне зависимости от того, призовые там или игрушка
- РИА Новости
«Соревнования для первого раза прошли замечательно. Такой формат, когда сезон начинается с масс-старта, для меня приятнее, чем спринты. Есть тут такое чувство соперника, с которым проще втянуться в сезон.
Не думаю о призовых. Мы на любых стартах включены в работу, выкладываемся вне зависимости от того, призовые там или мягкая игрушка. Мы спортом занимаемся не ради этого», — приводит слова Бабикова Metaratings.
В масс-старте на 15 км Бабиков занял четвёртое место. Победил Карим Халили.
Ранее Гореева рассказала, куда будут потрачены призовые за победу в масс‑старте на МЛКБ.