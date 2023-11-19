Мощь фаворитов: Нидерланды вышли на Евро-2024, Франция забила 14 мячей Гибралтару, Италия разгромила Северную Македонию

По итогам девятого тура отборочного этапа ещё семь сборных досрочно гарантировали себе путёвки на чемпионат Европы по футболу 2024 года. В их числе оказались Нидерланды, с минимальной разницей в счёте обыгравшие Ирландию. Приблизилась к решению задачи и Италия, разгромившая Северную Македонию. Франция забила 14 безответных мячей в ворота Гибралтара и установила рекорд квалификации первенств континента, а Казахстан и Молдавия сохранили шансы на то, чтобы отобраться в финальную стадию турнира.

Успех Нидерландов и избиение Гибралтара

Вслед за Францией поездку на Евро-2024 в группе B ожидаемо обеспечили себе Нидерланды. Для решения задачи оранжевым требовалось дома сломить сопротивление потерявших турнирную мотивацию ирландцев, и они с этим справились. Исход встречи на 12-й минуте решил Ваут Вегорст. В ходе быстрой атаки нападающий здорово корпусом оттёр опекуна от мяча, ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний. Для него этот гол стал третьим в квалификации.

Затем подопечные Рональда Кумана сделали всё, чтобы максимально засушить игру. Оппоненты практически не проникали в чужую штрафную и нанесли всего один выстрел в створ. Впрочем, по истечении часа Адам Айда восстановил равновесие на табло. Он получил пас на ход на левом краю, легко убрал в штрафной Вирджила ван Дейка и не слишком сильно пробил. Однако Барт Вербрюгген умудрился пропустить между ног. Но судьи отменили гол из-за явного офсайда.

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Между тем, французы, пробившиеся на первенство континента ещё в октябре, устроили форменное избиение Гибралтару. Все понимали, что футбольному «карлику» разгрома не избежать, но не подозревали, что разница в классе окажется настолько пугающей. Для скромного коллектива всё с самого начала пошло не по плану. Уже на третьей минуте Итан Сантос поразил собственные ворота, а в следующей атаке преимущество удвоил Маркус Тюрам.

Третий мяч забил Уоррен Заир-Эмери, который в возрасте 17 лет и 255 дней стал самым молодым дебютантом трёхцветных с 1914 года. Увы, в момент нанесения удара ему в ногу влетел упомянутый Сантос. Посмотрев повтор, рефери удалил нарушителя, а юного хавбека пришлось заменить.

В большинстве хозяева уже до перерыва отметились ещё четырежды и впервые в истории забили за первый тайм семь голов. Во второй половине они записали себе в актив столько же. Самым результативным, разумеется, стал набравший шесть очков Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик и трижды ассистировал партнёрам.

Здорово проявили себя и резервисты. Например, 37-летний Оливье Жиру дважды огорчил соперников, в том числе эффектным ударом «ножницами», а ещё один его гол отменили из-за офсайда. Это позволило ветерану команды с 56 мячами оторваться от Тьерри Анри (51) в списке лучших бомбардиров в истории сборной. Мбаппе же с 46-го поднялся аж на третье место. В итоге эта победа стала самой крупной не только для двукратных чемпионов мира, но и в квалификации Евро вообще.

Месть Италии

Но не все признанные гранды уже обеспечили себе поездку в Германию. До сих пор под вопросом будущее сборной Италии. Действующие чемпионы континента по традиции тяжело проходят квалификацию на крупный турнир. Закономерное чувство тревоги у болельщиков возникало и перед встречей с Северной Македонией, ведь для «скуадра адзурра» это весьма неудобный оппонент, который в том числе не пустил её на ЧМ-2022.

На этот раз подопечные Лучано Спаллетти не оставили балканцам ни шанса, уже к перерыв забив три безответных мяча. Маттео Дармиан открыл счёт после подачи углового, а в концовке тайма Федерико Кьеза за восемь минут оформил дубль. При этом третий пенальти подряд за национальную команду не реализовал вернувшийся в неё Жоржиньо.

Однако, почти сняв все вопросы, хозяева расслабились и позволили соперникам сократить отставание до минимума. Дважды отличился вышедший на замену Яни Атанасов. Номинальный опорник не блещет результативностью, но сумел огорчить Джанлуиджи Доннарумму. Однако интригу быстро убил Джакомо Распадори, а точку в компенсированное время поставил Стефан Эль-Шаарави. Теперь судьба второй путёвки на Евро от группы С решится в очном матче с Украиной, которая, как и итальянцы, набрала 13 очков. Однако фаворит выиграл первый матч в этой паре, и теперь его устроит ничья.

Путёвка на Евро-2024 для Венгрии благодаря голу на 97-й минуте

В группе I в предпоследнем туре недосягаемыми для преследователей стали Румыния и Швейцария. Причём альпийцы гарантировали себе как минимум вторую позицию, несмотря на осечку в домашнем противостоянии с Косовом. Они создали массу моментов, но отличились лишь раз: Рубен Варгас с близкого расстояния затолкал мяч в сетку. Однако гости, нанеся всего два удара в створ, на 82-й минуте умудрились отыграться.

Фавориту невольно помогли главные конкуренты, обыгравшие Израиль. Румын не смутил даже ранний гол Эрана Захави. На него подопечные Эдуарда Йордэнеску ответили мячами Георге Пушкаша и Яниса Хаджи. Теперь оппонентам осталось в очном поединке в Бухаресте определить, кто же закончит квалификацию на вершине.

А Венгрия вырвала путёвку на Евро лишь на 97-й минуте выездной встречи с Болгарией — 2:2. Коллектив Марко Росси устраивала ничья, но на тот момент он уступал. Однако в компенсированное время гостей выручило стандартное положение. После подачи в штрафную голкипер ошибся на выходе, и Алекс Петков случайно поразил собственные ворота. Это гарантировало венграм как минимум вторую строчку в группе G.

Надежда Молдавии и Казахстана

Между тем, в Копенгагене состоялся практически стыковой матч между Данией и Словенией за первую строчку в группе H. Оппоненты подошли к нему с одинаковым количеством баллов, а победитель поднимался на вершину таблицы и отправлялся в финальную стадию. В результате «алая гвардия» абсолютно заслуженно решила задачу. Она владела мячом 64% времени и нанесла 13 ударов по чужим воротам, восемь из которых пришлись в створ. Однако выше всяких похвал действовал Ян Облак, неоднократно выручавший партнёров.

В середине первого тайма подключившийся к атаке Йоаким Мехле замкнул подачу товарища, но тут же на помощь гостям пришёл стандарт. Эрик Янжа со штрафного поверх стенки отправил снаряд в ближнюю девятку. Удивительно, но этот точный выстрел остался для словенцев единственным. А сразу после перерыва Томас Дилейни на подаче углового с близкой дистанции затолкал мяч в сетку.

Поражение Словении порадовало любителей футбола в Казахстане. Местная сборная, также ведущая борьбу за поездку на первенство континента, ожидаемо вынудила капитулировать Сан-Марино и сократила отставание от второго места до одного очка. Теперь судьба последней путёвки решится в Любляне, где сойдутся словенцы и казахстанцы. И дружине Магомеда Адиева необходимо брать верх.

Продолжает сражение за попадание на Евро и Молдавия, однако в предпоследнем туре она не сумела дома обыграть Албанию. Гостей устраивала ничья, чтобы квалифицироваться на турнир, и они её добились. Ещё в первом тайме Таульянт Сефери заработал пенальти, а Сокол Чикалеши его реализовал.

Коллектив Сергея Клещенко рук не опустил и на 87-й минуте всё же восстановил равновесие. Владислав Бабогло нанёс прицельный удар из пределов штрафной. Это не помешало «горным орлам» во второй раз в истории отобраться на первенство континента. Отрадно, что успеха в их составе добились сразу два представителя РПЛ — Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»).

Невольный подарок конкуренту сделали Польша и Чехия, которые разошлись миром с аналогичным счётом в Варшаве. Если бы гости оказались сильнее, то составили бы албанцам компанию в Германии. Но стороны обменялись голами. В итоге поляки завершили борьбу. А молдаван, как и казахстанцев, ждёт судьбоносный поединок с главным оппонентом на выезде, в котором их устроит исключительно победа.

Автогол Севикяна и сенсация от Азербайджана

А вот сборная Армении потеряла шансы на продолжение борьбы. Чтобы остаться в ней, подопечным Александра Петракова нужно было в домашних стенах обыгрывать одного из прямых конкурентов — Уэльс. Началась встреча превосходно для команды. Уже на пятой минуте Лукас Селараян после подачи углового подхватил мяч и из полукружия штрафной аккуратно отправил его в дальний угол.

Но в компенсированное к первому тайму время хозяева пропустили совершенно необязательный гол, а невольным антигероем стал Наир Тикнизян. Коннор Робертс из аута выбросил снаряд во вратарскую, а защитник «Локомотива» перепрыгнул соперника и невольно срезал мяч в собственные ворота. Во второй половине хозяева вынуждены были идти вперёд и упустили пару выгодных моментов. Самый опасный имел Ваган Бичахчян, выстрел которого с дальней дистанции приняла на себя перекладина. А в концовке нужный результат едва не обеспечил ещё один футболист, выступающий в России, — вышедший на замену Эдгар Севикян. Но с его ударом не без труда справился Дэнни Уорд.

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Ничья в матче оппонентов стала прекрасным подарком для хорватов, которые уже к 17-й минуте дважды огорчили Латвию усилиями Ловро Майера и Андрея Крамарича и на этом остановились. Теперь они на два очка опережают Уэльс и в заключительной встрече сойдутся с турнирно не мотивированными армянами. Валлийцы же примут лидирующих турок. При этом «шашечные» ещё способны подняться на первую строчку, поскольку при равенстве показателей обойдут соперника по результатам очных противостояний.

Самая же громкая сенсация девятого тура квалификации состоялась в Баку в матче Азербайджана и Швеции. Хозяева, до того потерпевшие три поражения от «тре крунур» и не забившие им ни мяча, добились разгрома. Причём почти все вопросы об исходе противостояния оказались сняты ещё в дебюте. На второй минуте Ренат Дадашов оттёр от мяча вблизи чужой штрафной Виктора Линделёфа и ассистировал бывшему хавбеку сборных России различного возраста Эмину Махмудову. А на шестой нападающий сам замкнул прострел партнёра.

По истечении часа подопечные Джанни Де Бьязи остались в меньшинстве, когда Бахлул Мустафазаде совершил фол последней надежды, но именитые гости так и не смогли огорчить Шахрудина Магомедалиева. Хозяева же в концовке отличились ещё раз: Махмудов не только оформил дубль, но и отметился шедевром. Увидев, как Робин Ольсен слишком далеко выдвинулся вперёд, он запустил мяч ему за шиворот почти с центра поля.

Очередной рекорд Роналду

Португальцы под руководством Роберто Мартинеса по-прежнему не знают потерь. В Лихтенштейне они одержали девятую победу в рамках этого отборочного цикла. В первом тайме счёт так и не был открыт. Пару моментов упустил и Криштиану Роналду, который, разумеется, горел желанием внести своё имя в протокол. Но сразу после перерыва форвард всё же забил. А вскоре Жоау Канселу обыграл вратаря и удвоил преимущество. Ещё два гола гостей отменили из-за различных нарушений.

Что касается пятикратного обладателя «Золотого мяча», он записал себе в актив 128-й мяч в составе сборной. Попутно он установил необычный рекорд: стал первым футболистом в истории, отличившимся десять раз на международном уровне в возрасте 38 лет. А по количеству голов за календарный год (46) он сократил отставание от Гарри Кейна (47) и Эрлинга Холанда (48).

Между тем, определилась вторая команда, которая отправится в финальную стадию от группы J. Ей стала Словакия, обыгравшая дома Исландию — 4:2. Хозяева пропустили на 17-й минуте, но ответили на это четырьмя точными ударами (Лукаш Гараслин оформил дубль). Таким образом, словаки в третий раз подряд пробились на чемпионат Европы, хотя до того не попадали туда ни разу.