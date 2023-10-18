По праву сильных: Англия и Испания квалифицировались на Евро-2024, Роналду снова оформил дубль

По итогам восьмого тура отборочного турнира ещё пять сборных досрочно гарантировали себе путёвки на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Испания сломила сопротивление Норвегии и помогла квалифицироваться на первенство заодно и Шотландии, а Англия одержала волевую победу над Италией благодаря дублю Гарри Кейна. Также на соревнования в Германии пробились Турция и Австрия, взявшие верх над Латвией и Азербайджаном соответственно. В свою очередь, уже гарантировавшая себе выход на Евро Португалия разгромила Боснию и Герцеговину, а Криштиану Роналду отметился двумя голами во второй встрече подряд.

Путёвки для Испании и Турции

По окончании восьмого тура квалификации определились ещё пятеро участников Евро-2024. Причём сразу двое из них оказались представителями группы A, на данный момент сыгравшими лишь шесть матчей из восьми. Испания в гостях была сильнее прямого конкурента в лице Норвегии и гарантировала путёвку на турнир не только себе, но и Шотландии. Обе сборные стали недосягаемы для скандинавов, у которых в запасе осталась всего одна встреча.

К неожиданности многих, противостояние норвежцев и испанцев получилось «низовым». Да, соперники нанесли 19 ударов по воротам в сумме, но с огромным трудом превзошли планку — один ожидаемый гол (0,41 — 0,65). При этом особенно разочаровал Эрлинг Холанд. Тот выглядел крайне блёкло и стал самым низко оценённым футболистом матча по версии FotMob (5,6). В итоге всё решил точный «выстрел» Гави в дебюте второго тайма (1:0). Правда, превосходство «красной фурии» могло быть и более внушительным, если бы не оплошность Альваро Мораты. После неудачного рикошета от ноги Стефана Страндберга мяч уже закатывался в сетку, когда находившийся в офсайде испанец решил произвести добивание.

Помимо пропускавших тур шотландцев, на форум в Германии отобрались Турция и Австрия. Для достижения цели обеим надо было обыграть сборные с постсоветского пространства, с чем те справились. Но если первая разгромила Латвию со счётом 4:0, то вторая в напряжённой борьбе дожала Азербайджан (1:0). Подопечные Ральфа Рангника владели солидным преимуществом, но лишь раз сумели застать врасплох Шахрудина Магомедалиева — Марсель Забитцер уверенно пробил с точки. Таким образом, они на безопасное расстояние оторвались от шведов, чей матч с бельгийцами был прерван из-за теракта.

Но если Австрия делит первое место в квинтете F с Бельгией (обе — по 16), то Турция единолично возглавляет группу D. Шансов обогнать её лишилась Хорватия, не сумевшая справиться с Уэльсом в гостях (1:2). На дубль Гарри Уилсона «шашечные» смогли ответить лишь точным попаданием Марио Пашалича, а спасти коллектив от провала не сумел даже легендарный Лука Модрич, который провёл 1000-ю встречу в карьере.

Триумф Англии

В заключительный день тура на Евро-2024 пробились и родоначальники футбола. Чтобы гарантировать себе участие в финальной стадии первенства, им было необходимо сокрушить действующего обладателя трофея — Италию. И хотя подопечные Гарета Саутгейта подходили к этому матчу в статусе фаворитов, начался он для них крайне неудачно. Гости смотрелись очень здорово и уже на 15-й минуте наказали визави за неудачную попытку прессинга. А уже в заключительной фазе атаки Джанлуку Скамакку оставили без присмотра на границе вратарской и позволили ему «расстрелять» Джордана Пикфорда.

Но запала «скуадры адзурры» хватило всего на 30 минут, после чего англичане взяли контроль над игрой в свои руки и ещё до перерыва восстановили равенство в счёте. Джуд Беллингем ворвался в штрафную и заработал пенальти, а Гарри Кейн его мастерски исполнил.

В итоге, именно старания этого дуэта и помогли хозяевам добиться успеха. В начале второго тайма тот же Беллингем вывел на ударную позицию Маркуса Рашфорда, а ближе к его концу второй раз отличился Кейн. Тот воспользовался ошибкой неудачно сыгравшего головой Алессандро Бастони и оставил не у дел двух центральных защитников Италии, после чего не оставил шансов и Джанлуиджи Доннарумме (3:1). И достиг отметки в 61 гол за национальную команду. Среди действующих футболистов ближайшим преследователем Гарри остаётся Рахим Стерлинг (20).

Таким образом, Англия одержала пятую победу в квалификации и набрала 16 очков, оторвавшись от Италии на шесть. И благодаря двум триумфам в очных противостояниях с оппонентом по финалу Евро-2020 обеспечила себе выход на главный турнир континента. Подопечным Лучано Спаллетти же придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку. Сейчас они отстают от Украины на три очка, но имеют одну игру в запасе.

Дубль Роналду

В отличие от вышеназванных сборных, Португалия гарантировала себе путёвку на ЧЕ ещё по итогам предыдущего тура. Дубль Криштиану Роналду позволил подопечным Роберто Мартинеса сломить сопротивление Словакии, одержать седьмую победу подряд в цикле и стать недосягаемыми для конкурентов. Казалось бы, в ничего не решающей встрече с Боснией и Герцеговиной команда может немного расслабиться, но не тут-то было.

Уже к 41-й минуте португальцы установили окончательный счёт, отправив в ворота соперников пять безответных мячей, а автором первых двух стал легендарный ветеран. Уже на пятой минуте Роналду открыл счёт точным ударом с пенальти, а четверть часа спустя удвоил преимущество гостей. Форвард откликнулся на разрезающую передачу Жоау Феликса и в очной дуэли разобрался с Ибрагимом Шехичем. Впоследствии перешедший на правах аренды из «Атлетико» в «Барселону» нападающий отличился сам. Также «гол + пас» оформил Бруну Фернандеш — сначала неотразимо пробил, а потом ассистировал Жоау Канселу — 5:0.

Возвращаясь к Роналду, тот оформил по дублю в двух подряд встречах, сравнялся с Ромелу Лукаку в таблице лучших бомбардиров отбора (оба — по девять) и попутно обновил пару рекордов. На данный момент он лидирует по числу голов как в квалификации чемпионата Европы (42), так и на уровне сборных в целом (127). Кроме того, форвард «Аль-Насра» забил 40-й мяч в нынешнем календарном году и не только обошёл по этому показателю Холанда, но и сравнялся со своим извечным визави Лионелем Месси. Как и аргентинцу, ему удавалось покорять эту отметку 12 раз за карьеру. Немного подпортить настроение нападающему мог лишь инцидент с задержанием выбежавшего на поле болельщика, в ходе которого ему наступили на ногу.

Возрождение Кварацхелии и рекорд Зайнутдинова

Крайне удачно нынешнюю неделю провела и сборная Грузии. Сначала она отгрузила восемь безответных голов Таиланду в «товарняке», а затем прервала серию из трёх подряд поражений в отборе к Евро-2024. Жертвами подопечных Вилли Саньоля стали киприоты, пока так и не набравшие в нынешнем первенстве ни одного очка. Помимо них, таким могут «похвастаться» лишь Гибралтар, Мальта, Сан-Марино и Лихтенштейн.

Но если в ходе «избиения» Таиланда солировал разразившийся покером Жорж Микаутадзе, то в официальной встрече роль лидера на себя взял Хвича Кварацхелия, поучаствовавший в организации половины из четырёх безответных мячей (4:0). Сначала тот ворвался в штрафную и в ближнем бою разобрался с вратарём оппонента, а потом вывел на ударную позицию Левана Шенгелию.

Таким образом, Кварацхелия понемногу стал поправлять свою статистику, солидно подпорченную в концовке минувшего сезона. В сентябре тот прервал растянувшуюся на полгода «сухую» серию и с тех пор регулярно радует своих персональных поклонников. Так, в шести последних матчах за «Наполи» и Грузию тот трижды отличился сам и столько же раз помог это сделать партнёрам.

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Но если Кварацхелии пока далеко до звания лучшего бомбардира в истории своей сборной, то другой экс-игрок РПЛ уже покорил эту планку. Речь о Бактиёре Зайнутдинове, чей дубль помог Казахстану сломить сопротивление Финляндии. К 77-й минуте гости находились в роли догоняющих, но при помощи своего лидера смогли вырвать победу. Сначала бывший хавбек ЦСКА реализовал 11-метровый, а на исходе основного времени замкнул навес с углового. В его активе стало 14 голов за национальную команду — у Руслана Балтиева на один меньше.

В шаге от победы была и другая команда с постсоветского пространства. Белоруссия пропустила уже в первые полчаса, зато потом трижды огорчила голкипера Швейцарии Яна Зоммера и приблизилась к исторической победе над одним из лидером секстета I. Ранее в своей истории она ни разу не брала верх над «нати», уступив четыре раза подряд.

До окончания основного времени оставалось лишь шесть минут, но швейцарцы невероятным образом сумели спастись. На 89-й Мануэль Аканджи замкнул подачу Шердана Шакири со штрафного, а менее 90 секунд спустя своё имя на табло зажёг Зеки Амдуни, наказавший Сергея Игнатовича за крайне неуверенные действия на «ленточке». И тем самым не только помог Швейцарии избежать фиаско, но и поднял настроение Граниту Джаке. Тот провёл 118-ю встречу за национальную команду и сравнялся по этому показателю с рекордсменом Хайнцом Херманном. А поражение от одного из аутсайдеров группы могло серьёзно подпортить впечатление от этого достижения.