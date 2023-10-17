Игры отборочного турнира чемпионата Европы 17 октября начнутся с минуты молчания
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Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 17 октября состоится семь матчей квалификации чемпионата Европы.
Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.
По данным СМИ, преступника зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.
Ранее в Швеции выразили соболезнования родным погибших в Брюсселе.