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Игры отборочного турнира чемпионата Европы 17 октября начнутся с минуты молчания

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Матчи отборочного турнира чемпионата Европы начнутся с минуты молчания в память о погибших в террористической атаке перед игрой сборных Бельгии и Швеции.
Игры отборочного турнира чемпионата Европы 17 октября начнутся с минуты молчания
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Lee - UEFA

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 17 октября состоится семь матчей квалификации чемпионата Европы.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

По данным СМИ, преступника зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Ранее в Швеции выразили соболезнования родным погибших в Брюсселе.

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