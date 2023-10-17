В Швеции выразили соболезнования родным погибших в Брюсселе

Шведский футбольный союз (SvFF) выразил соболезнования родным погибших болельщиков в Брюсселе перед матчем отбора чемпионата Европы — 2024 с командой Бельгии.

«Шведский футбол скорбит. Мы трагически потеряли двух болельщиков сине-жёлтых. Наши мысли со всеми близкими погибших. Мы никогда не забудем тех, кто стал жертвой этого безжалостного нападения», — сообщается в заявлении в соцсетях.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

По данным СМИ, преступника зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что полиция Бельгии нейтрализовала подозреваемого в нападении в Брюсселе.