Узнать больше

Испания и Шотландия досрочно вышли в финальную стадию Евро-2024 по футболу 

Короткая ссылка
Сборная Испании досрочно оформила выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Коллектив Луиса де ла Фуэнте в игре восьмого тура группы А нанёс поражение команде Норвегии со счётом 1:0.

Мяч в самом начале второго тайма забил Гави (49-я минута).

Испания и Шотландия с двумя играми в запасе и 15 очками лидируют в группе. Обе команды досрочно вышли в финальную часть Евро-2024. Они не опустятся ниже второго места. На третьей позиции располагается Норвегия (десять), которой осталось провести лишь один матч.

Также по итогам игрового дня в финальный турнир пробилась Турция, которая нанесла разгромное поражение Латвии (4:0). 

Ранее путёвки на европейское первенство завоевали сборные Бельгии, Португалии и Франции. 

УЕФА не допустил сборную России к квалификации из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что гол и передача Хвичи Кварацхелии помогли Грузии разгромить Кипр в отборе Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить