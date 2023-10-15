Испания и Шотландия досрочно вышли в финальную стадию Евро-2024 по футболу 

Сборная Испании досрочно оформила выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Коллектив Луиса де ла Фуэнте в игре восьмого тура группы А нанёс поражение команде Норвегии со счётом 1:0.

Мяч в самом начале второго тайма забил Гави (49-я минута).

Испания и Шотландия с двумя играми в запасе и 15 очками лидируют в группе. Обе команды досрочно вышли в финальную часть Евро-2024. Они не опустятся ниже второго места. На третьей позиции располагается Норвегия (десять), которой осталось провести лишь один матч.

Также по итогам игрового дня в финальный турнир пробилась Турция, которая нанесла разгромное поражение Латвии (4:0).

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