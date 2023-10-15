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Гол и передача Кварацхелии помогли Грузии разгромить Кипр в отборе Евро-2024

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Сборная Грузии одержала победу над командой Кипра в матче квалификации чемпионата Европы по футболу.
Гол и передача Кварацхелии помогли Грузии разгромить Кипр в отборе Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Mondadori Portfolio

Встреча между командами завершилась со счётом 4:0.

Полузащитник победителей Хвича Кварацхелия отметился голом и результативной передачей в матче.

Таким образом, грузинская команда сохранила четвёртое место в турнирной таблице группы А, набрав семь очков. Кипр находится на последней позиции (ноль очков).

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана проиграла Дании в квалификации Евро-2024.

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