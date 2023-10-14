Сборная Казахстана проиграла Дании в квалификации Евро-2024 по футболу

Сборная Казахстана в гостях потерпела поражение от команды Дании в матче групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра седьмого тура группы Н на стадионе «Паркен» в Копенгагене завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Каспера Юльманна.

В составе победителей мячи забили Йонас Винд (36-я минута), Роберт Сков (45-я, 48-я). В команде из Средней Азии, которую тренирует российский специалист Магомед Адиев, отличился Ян Вороговский (58-я).

Дания с 16 очками занимает второе место в группе. Казахстан (12) располагается на четвёртой позиции. Лидирует в таблице «Словения» (16).

Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024.