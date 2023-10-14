Узнать больше

Сборная Казахстана проиграла Дании в квалификации Евро-2024 по футболу

Короткая ссылка
Сборная Казахстана в гостях потерпела поражение от команды Дании в матче групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра седьмого тура группы Н на стадионе «Паркен» в Копенгагене завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Каспера Юльманна.

В составе победителей мячи забили Йонас Винд (36-я минута), Роберт Сков (45-я, 48-я). В команде из Средней Азии, которую тренирует российский специалист Магомед Адиев, отличился Ян Вороговский (58-я).

Дания с 16 очками занимает второе место в группе. Казахстан (12) располагается на четвёртой позиции. Лидирует в таблице «Словения» (16).

Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить