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Бельгия готова не доигрывать матч отбора Евро-2024 с Швецией и согласна на ничью

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Исполняющий обязанности генерального директора Королевской бельгийской футбольной ассоциации Ману Лерой заявил, что национальная сборная готова не доигрывать матч отбора Евро-2024 с Швецией.
Бельгия готова не доигрывать матч отбора Евро-2024 с Швецией и согласна на ничью
  • AP

«Мы хотим проявить уважение к Швеции в сложившейся ситуации. Я свяжусь с федерацией футбола Швеции и УЕФА. На спортивном уровне счёт 1:1 не идёт нам на пользу, но мы не собираемся цепляться за свой статус», — приводит слова Лероя Le Soir.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования семьям шведских болельщиков.

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