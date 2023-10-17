Инфантино: глубоко шокирован и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования семьям шведских болельщиков.

«Я глубоко шокирован и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе недалеко от стадиона, на котором Бельгия принимала Швецию в матче квалификации к Евро-2024. От имени ФИФА и футбольного сообщества я выражаю свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших», — написал Инфантино в социальных сетях.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

По данным СМИ, преступника зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Ранее в Швеции выразили соболезнования родным погибших в Брюсселе.