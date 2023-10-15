Магия Мбаппе, дубль Роналду и удача Тедеско: сборные Франции, Португалии и Бельгии вышли в финальную стадию Евро-2024

Три сборные заранее квалифицировались в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года в Германии. Национальные команды Франции и Португалии оказались сильнее Нидерландов и Словакии соответственно благодаря дублям Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду. А бельгийцы сломили сопротивление австрийцев под руководством бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско, едва не позволив сопернику отыграться со счёта 0:3. В других матчах седьмого тура отборочного этапа Испания дожала Шотландию, Украина одержала победу над Северной Македонией, а Италия разгромила Мальту.

Бенефис Мбаппе

В одном из центральных противостояний седьмого тура отборочного этапа Евро-2024 сошлись сборные Нидерландов и Франции. На кону стояло очень многое. Трёхцветные в случае победы выходили в финальную стадию турнира, оппонентам же важно было не уступить, чтобы не пропустить на вторую строчку в группе B Грецию.

Встреча продемонстрировала, что разница между соперниками сейчас слишком велика. Рональд Куман в ответственной игре доверил место на последнем рубеже 21-летнему дебютанту Барту Вербрюггену, и тот уже на седьмой минуте пропустил. Гости с лёгкостью обезоружили чужую оборону. Особенно хорош был разрезающий пас Антуана Гризманна на левый фланг Жонатану Клоссу, после прострела которого Килиан Мбаппе не оставил шансов вратарю. Хозяева до перерыва не создали почти ничего, хотя в действиях Мика Меньяна ощущалась нервозность. Даже если они и добирались до штрафной, то не попадали в створ.

Окончательно всё стало ясно, когда коллективы вернулись из раздевалок. И вновь Вербрюггена пробил Мбаппе. Форвард красиво перебросил мяч через голкипера из-за пределов штрафной, воспользовавшись скидкой Адриена Рабьо. Это позволило ему с 42 мячами выйти на четвёртое место в гонке лучших бомбардиров за всю историю трёхцветных. Теперь его опережают только Оливье Жиру (54), Тьерри Анри (51) и Гризманн (44).

Нидерландцы в концовке всё же воспользовались неуверенностью Меньяна. Он зачем-то принялся гадать, упав раньше времени, и пропустил от Квилиндсхи Хартмана в ближний угол. Но реальных шансов на камбэк у них не было. Французы спокойно решили задачу и по-прежнему не знают осечек в квалификации. Оранжевые же опустились на третью строчку и на три очка отстают от Греции, впрочем, имея поединок в запасе.

Дубль Роналду

Пробилась в финальную стадию и Португалия, в домашних стенах одолевшая Словакию — 3:2. Если судить по счёту, может сложиться впечатление, будто на «Драгау» шла примерно равная игра. На деле же преимущество селесао было подавляющим, особенно в первом тайме. Они нанесли в четыре раза больше ударов в створ (12-3), но при этом умудрились пропустить дважды.

Ещё до перерыва подопечные Роберто Мартинеса имели возможность забить все пять. Они с лёгкостью проходили оборону соперника, практически всякий раз завершая очередной выпад ударом. Однако выше всяких похвал действовал Мартин Дубравка, совершивший ряд потрясающих спасений. Но в паре эпизодов бессилен был и он. На 18-й минуте шансов ему не оставил Гонсалу Рамуш, а затем Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Во второй половине хозяева расслабились и немедленно за это поплатились. Словаки, в отличие от оппонентов, выжали максимум из имевшихся шансов: Давид Ганцко и Станислав Лоботка отличились ударами с дальней дистанции. Причём в первом случае защитнику помог рикошет. В составе португальцев же дубль оформил Роналду. Таким образом, он довёл число голов за национальную команду до 125, а в отборе отметился уже семь раз и в гонке бомбардиров уступает только Ромелу Лукаку (9). А по количеству мячей без учёта пенальти за всю карьеру он пробил отметку 700. Мартинес же пока не знает осечек во главе селесао. Под его руководством команда одержала семь побед.

Достижение Тедеско

С аналогичным счётом завершилась и ключевая встреча октета F, в которой сошлись Австрия и Бельгия, взявшие до того по 13 очков. Победитель гарантировал себе путёвку в финальную стадию. Интригу достаточно быстро убил Доди Лукебакио, уже на 12-й минуте отметившийся дебютным голом в сборной. После этого соперники вынуждены были раскрываться. Они создавали неприятные подходы, однако не ставили перед Матцом Селсом неразрешимых задач. Запомнился разве что эпизод, когда защитник вынес мяч после удара Кристофа Баумгартнера в пустые ворота.

А на старте второй половины «красные дьяволы», складывалось ощущение, добили оппонента. Сначала Лукебакио после розыгрыша стандарта пробил с линии штрафной, и мяч с рикошетом влетел в створ. Так хавбек «Севильи» оформил дубль. Спустя несколько минут Ромелу Лукаку убежал на рандеву с вратарём и не оставил ему шансов. Для форварда гол оказался 78-м за национальную команду.

Однако, оказавшись практически в безвыходной ситуации, хозяева едва не спаслись. Возродил надежду дальним выстрелом Конрад Лаймер. Подопечные Доменико Тедеско занервничали и принялись допускать ошибки. Вскоре вторую жёлтую карточку за то, что наступил на ногу оппоненту, получил Амаду Онана. Затем Артур Теате на ровном месте сыграл рукой в собственной штрафной, и Марсель Забитцер реализовал пенальти. В концовке австрийцы организовали финальный штурм, но бельгийцы отбились и вышли на Евро-2024. А бывший наставник «Спартака» с ходу добился с ними успеха, хотя его назначение у многих вызывало вопросы.

Реванш Испании

В начале отборочного этапа мало кто мог предположить, что Шотландия подойдёт к ответному матчу с Испанией в роли лидера группы А, не потерявшего ни одного очка. В том числе в домашних стенах удалось обыграть саму «красную фурию». Таким образом, подопечные Стива Кларка гарантировали бы себе путёвку в финальную стадию даже в случае собственного поражения, если бы Норвегия не обыграла Кипр.

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Однако сотворить ещё одну сенсацию не удалось. Коллектив Луиса де ла Фуэнте горел желанием взять реванш и с первых же минут взялся за дело. Хозяева контролировали мяч 74% времени и нанесли 18 ударов против трёх у оппонентов. Но до поры им не сопутствовало везение. Сначала Ферран Торрес вырвался на рандеву с Ангусом Ганном, но не попал в створ. Затем Микель Мерино из пределов штрафной угодил в штангу. Наконец, гол Альваро Мораты отменили из-за небольшого офсайда.

А когда сразу после перерыва Скотт Мактоминей невероятным выстрелом со стандарта практически с нулевого угла закрутил мяч в сетку, показалось, удача опять улыбнётся британцам. Однако Сердар Гёзюбююк по совету помощников отправился смотреть повтор и зафиксировал фол. Выяснилось, что Джек Хендри находился в положении вне игры и мешал Унаю Симону.

В итоге вырвать три очка в концовке фавориту позволили грамотные замены. Сначала 37-летний Хесус Навас вырезал отличную подачу с правого края, которую замкнул Мората. А затем свежий Ойан Сансет поставил точку, воспользовавшись неожиданным падением Аарона Хики. Несмотря на неудачу, шотландцы сохранили лидерство, но по потерянным очкам идут с испанцами вровень. С большой долей вероятности обе команды пробьются в финальную стадию. Так, «тартановой армии» для этого в последних двух встречах необходимо набрать всего два балла.

Осечка Хорватии

Между тем в Осиеке сошлись коллективы, делящие первую строчку в октете D, — Хорватия и Турция. «Шашечные» при поддержке своих болельщиков сразу понеслись вперёд, но почти не создавали моментов. Куда опаснее смотрелись быстрые контрвыпады соперников. Уже в дебюте они упустили несколько 100%-ных возможностей. Выше всяких похвал действовал Доминик Ливакович. В том числе он не позволил Керему Актюркоглу реализовать выход один на один.

Однако по истечении получаса гости всё же воспользовались очередным провалом чужой обороны. На этот раз один на один с Ливаковичем после выноса со своей половины выскочил Барыш Йылмаз. Вратарь сыграл не лучшим образом: он неосмотрительно вылетел вперёд и позволил хавбеку спокойно перебросить себя.

Лишь во второй половине, когда дружина Винченцо Монтеллы провела ещё пару неприятных атак, хозяева стали угрожать чужим воротам. Больше всего запомнился эпизод, когда Ловро Майер обыграл Угурджана Чакыра и пробил в пустые ворота, однако мяч с ленточки вынес защитник. Да и боковой поднял флажок. Понервничать туркам пришлось и на 90-й минуте, когда рефери указал на точку за попадание мяча в руку Хакану Чалханоглу. Однако коллеги на VAR позвали арбитра к монитору, и он чётко увидел, что снаряд угодил полузащитнику в плечо.

Осечкой хорватов обязаны были воспользоваться армяне, которые получили возможность догнать конкурента в таблице. Но вместо этого кавказская команда потеряла очки там, где не имела права это делать: уступила на выезде Латвии (0:2) и значительно понизила свои шансы на выход из группы, учитывая, что у «шашечных» имеется встреча в запасе.

Чудо-гол Караваева

А вот сборная Украины продолжает борьбу за попадание в топ-2 октета С. На выезде она сломила сопротивление Северной Македонии, с которой имела одинаковое количество очков. Подопечные Сергея Реброва активно начали встречу и по истечении получаса закономерно вышли вперёд. Открыть счёт им помогла удача. После дальнего выстрела Георгия Судакова мяч попал в защитника и срикошетил в сетку.

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Далее настала очередь балканцев создавать моменты, но выше всяких похвал действовал новичок «Бенфики» Анатолий Трубин, совершивший ряд сейвов и парировавший удары в упор. Во второй половине македонцы вынуждены были раскрываться, чем пользовались гости. Если бы они наладили реализацию, могли довести дело до разгрома. Например, жовто-блакитные дважды угодили в перекладину. А порой спасал Столе Димитриевски.

Но на 95-й минуте голом-красавцем отметился вышедший незадолго до того на замену Александр Караваев. Протащив мяч вперёд по левому флангу, он обратил внимание, что вратарь выдвинулся слишком далеко, и запустил снаряд ему за шиворот.

Сборная Казахстана же, напротив, как и Армения, предельно усложнила себе жизнь. В ключевой встрече группы H она ничего не сумела противопоставить команде Дании в Копенгагене — 1:3. Коллектив Магомеда Адиева сохранял свои ворота в неприкосновенности почти весь первый тайм, но незадолго до ухода в раздевалку пропустил дважды. А когда на старте второй половины Роберт Сков оформил дубль, интрига окончательно умерла. Достаточно быстро Ян Вороговский сократил отставание, но о камбэке речи не шло. Теперь, за три тура до финиша, казахстанцы на четыре балла отстают от делящих лидерство датчан и словенцев.

Лёгкая прогулка Италии

Украинцы же недолго располагались на второй позиции октета С. Спустя несколько часов их потеснила Италия, ожидаемо не оставившая шансов Мальте — 4:0. «Скуадра адзурра» в преддверии судьбоносного матча с Англией экономила силы, но без особого труда забила четыре безответных мяча. Вдобавок она показала удивительную реализацию, преобразовав в голы все свои удары в створ.

Причём они получались один другого краше. Сначала Джакомо Бонавентура, до того не отличавшийся за сборную, с линии штрафной закрутил снаряд в девятку. Затем Доменико Берарди, воспользовавшись скидкой Николо Бареллы, отметился шикарным обводящим выстрелом с рикошетом от штанги. После перерыва форвард оформил дебютный дубль за национальную команду, а довершил избиение вышедший на замену Давиде Фраттези.

Таким образом, четырёхкратные чемпионы мира одержали вторую победу подряд во главе с бывшим наставником «Зенита» Лучано Спаллетти. Однако главные испытания ждут впереди, ведь, помимо британцев, они в ноябре сойдутся с другим прямым конкурентом — украинцами.