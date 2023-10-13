Неожиданные испытания в матчах за сборные: в Месси плюнул соперник, а в Неймара бросили пакет с попкорном

Бывшие партнёры по ПСЖ Лионель Месси и Неймар подверглись неуважительному отношению со стороны соперников и болельщиков в отборочных матчах за свои национальные команды. В сторону аргентинца во время противостояния с Парагваем после конфликта плюнул Антонио Санабрия. Причём чемпион мира по окончании игры признался, что не увидел этого, и предложил не раздувать из мухи слона. А в бразильца кинули пакет с попкорном, когда он уходил в подтрибунное помещение после ничьей с Венесуэлой. Нападающий клуба «Аль-Хиляль» не сдержался и предложил бросавшему выйти на поле вместо него.

«Я даже не знаю, кто этот парень»

Матчи третьего тура квалификации на ЧМ-2026, которые в ночь с четверга на пятницу прошли в Южной Америке, завершились неожиданно для звёзд мирового футбола Лионеля Месси и Неймара: в аргентинца плюнул соперник, а в бразильца бросил пакет попкорна болельщик.

Первый инцидент произошёл непосредственно во время домашней встречи действующих чемпионов мира с командой Парагвая, которая завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч уже на третьей минуте забил Николас Отаменди.

Нападающий «Интер Майами», из-за травмы пропустивший несколько встреч в МЛС, перед своими болельщиками появился только после перерыва. По ходу второго тайма у него произошла стычка с форвардом «Торино» Антонио Санабрией, также вышедшим на поле на замену на 70-й минуте. Когда аргентинец отвернулся от соперника, тот плюнул в его сторону. Парагваец не попал в Лео, а бразильский судья Рафаэл Клаус не обратил внимания на инцидент, поэтому нападающий не был удалён с поля за неспортивное поведение. Однако этот момент увидели фанаты, поскольку он попал в трансляцию матча.

Как оказалось, Месси и сам не заметил неподобающего поведения Санабрии, иначе бы его реакция на поле наверняка была бы совсем другой. А после матча предпочёл не обсуждать случившееся, чтобы не делать парагвайцу дополнительной рекламы.

«Если честно, я этого не видел. В раздевалке мне сказали, будто один из футболистов плюнул в меня. Я даже не знаю, кто этот парень. Я его не видел — мне только об этом рассказали. Я не хочу делать из мухи слона, поскольку тогда об этом будут говорить везде. И это ещё хуже. Лучше оставить всё как есть», — приводит слова Месси TyC Sports.

Пропустил эпизод и главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, однако он выразил своё отношение к поступку Санабрии.

«Я видел только, как мальчик перебросил мяч через голову Лео, когда тот попросил его, больше ничего. Если это действительно произошло, то футболист поступил неправильно. Больше я ничего не могу сказать», — признался наставник.

Сам парагваец заявил, что не оскорблял Лео. По его словам, видеотрансляция и сделанные фото не отображают реальной ситуации.

«Я посмотрел видео. С того ракурса кажется, что я в него плюнул. Но ничего подобного не было. Месси был далеко, и с ним ничего не случилось. Я полностью отрицаю обвинения», — заявил футболист.

Отметим, что Санабрия — воспитанник «Барселоны», за которую Месси выступал на протяжении большей части карьеры. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год, у него даже есть совместное фото с чемпионом мира.

«Пусть выйдет на поле вместо меня»

Если первый инцидент завершился относительно мирно, то в случае с Неймаром дело чуть не дошло до драки. Напомним, сборная Бразилии проводила домашнюю встречу с Венесуэлой, однако не сумела победить, пропустив гол на 85-й минуте после удара Эдуарда Бельо (1:1). Форвард «Аль-Хиляля» провёл на поле весь матч и даже отметился результативной передачей, однако болельщики остались недовольны ничьей.

В итоге после игры, когда команда уходила в раздевалку, прямо в голову бразильцу прилетел пакет с попкорном. Это взбесило игрока. Если бы не коллеги, он, возможно, даже запрыгнул бы на трибуну.

«В **** его себе засунь. [Прояви] уважение!» — крикнул футболист, после чего чены сборной схватили его за руки и увели в подтрибунное помещение.

Чуть позже, уже придя в себя, футболист прокомментировал ситуацию. По словам Неймара, он очень разнервничался из-за брошенного пакета.

«Грустно, очень грустно. Я сюда не в отпуск приезжаю, а заниматься тем, что люблю больше всего, — играть в футбол и защищать страну. Очевидно, что мы делаем всё от нас зависящее, выкладываемся на полную. Но часто результата нет. Это не то, чего ожидают фанаты. Бросок этого болельщика... Я даже не видел, что это было, — понял только, когда в меня прилетело. Я очень разнервничался. Я осуждаю такое отношение: не надо так делать, это очень плохо для футбола. Тот, кто занимается подобными вещами, — это необразованный человек, он не сможет воспитать своего ребёнка наилучшим образом. Если он так недоволен, пусть получше потренируется и выйдет на поле вместо меня», — приводит слова игрока «Аль-Хиляля» Globo Esporte.

Надо отметить, что Неймар и раньше не отличался сдержанностью. В 2019 году он ударил болельщика после финала Кубка Франции, который парижане проиграли «Ренну», ведя по ходу встречи 2:0. Фанат команды соперника сказал что-то неприятное футболистам ПСЖ, когда те шли на церемонию награждения. Тогда бразилец остановился возле него и попытался выхватить телефон. Полузащитник Мусса Диаби хотел уладить конфликт, но не удержал одноклубника — и тот ударил обидчика ладонью по лицу.

Многие болельщики во Франции не любят Неймара за излишнюю эмоциональность. Например, в клубном магазине «Марселя», принципиального соперника ПСЖ, в 2020-м футболку бразильца положили на пол при входе. Фанаты с удовольствием вытирали об неё ноги.

Не раз попадал в неприятные ситуации и Месси. Во время чемпионата мира в Катаре его пытались обвинить в неуважении к сборной Мексики, поскольку он во время празднования победы в раздевалке пнул футболку одного из игроков этой страны. Причём раздул скандал боксёр Сауль Альварес.

А совсем недавно в Лео бросил бутылку один из болельщиков «Лос-Анджелеса» после матча своей команды с «Интер Майами» (1:3). Он, напротив, был недоволен результативными действиями аргентинца, который отдал две голевые передачи.