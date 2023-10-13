Узнать больше

Парагвайский футболист отрицает плевок в Месси в матче отбора на ЧМ-2026

Короткая ссылка
Форвард сборной Парагвая Антонио Санабрия опроверг тот факт, что он плюнул в нападающего команды Аргентины Лионеля Месси во время матча квалификации чемпионата мира 2026 года.
Парагвайский футболист отрицает плевок в Месси в матче отбора на ЧМ-2026
  • Gettyimages.ru

«Я посмотрел видео. С того ракурса кажется, что я в него плюнул, но ничего подобного не было. Месси был далеко. Я полностью отрицаю обвинения», — цитирует Санабрию Marca.

В трансляцию попал эпизод, как парагвайский игрок после словесной перепалки плюнул в спину Месси. Арбитр на этот момент никак не отреагировал.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Парагвая со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Николас Отаменди на третьей минуте. Месси появился на поле во втором тайме.

Ранее сообщалось, что Месси не попал в стартовый состав Аргентины на матч с Парагваем в отборе на ЧМ-2026.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить