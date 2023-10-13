Мбаппе догнал Платини по количеству голов за сборную Франции

Нападающий Килиан Мбаппе забил 41-й мяч за сборную Франции.

Футболист отличился в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командой Нидерландов. 24-летний француз догнал Мишеля Платини по забитым мячам за национальную команду. Оба сделали это в 72 матчах.

Третье место в списке лучших бомбардиров занимает Антуан Гризманн (43). На втором расположился Тьерри Анри (51). Лидирует — Оливье Жиру (54).

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за смерти близкого человека.