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Мбаппе догнал Платини по количеству голов за сборную Франции

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Нападающий Килиан Мбаппе забил 41-й мяч за сборную Франции.
Мбаппе догнал Платини по количеству голов за сборную Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

Футболист отличился в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командой Нидерландов. 24-летний француз догнал Мишеля Платини по забитым мячам за национальную команду. Оба сделали это в 72 матчах.

Третье место в списке лучших бомбардиров занимает Антуан Гризманн (43). На втором расположился Тьерри Анри (51). Лидирует — Оливье Жиру (54).

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за смерти близкого человека.

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