Дешам: когда Мбаппе в такой форме, у Франции больше шансов на победу

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе своей команды над Нидерландами в матче отборочного раунда к чемпионату Европы — 2024.

«Я не из тех, кто переживает, особенно по поводу Килиана. Сегодня он показал, что беспокоиться не о чем. Когда он в такой форме, безусловно, у Франции больше шансов на победу», — приводит слова Дешама «Рейтер».

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе Франции мячи забил Килиан Мбаппе (дубль). У Нидерландов отличился Квилиндсхи Хартман.

Франция расположилась на первой строчке в таблице группы с 18 очками. У Нидерландов девять очков и второе место.

Ранее Португалия обыграла Словакию в матче квалификации Евро-2024.