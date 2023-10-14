Узнать больше

Дешам: когда Мбаппе в такой форме, у Франции больше шансов на победу

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе своей команды над Нидерландами в матче отборочного раунда к чемпионату Европы — 2024.

«Я не из тех, кто переживает, особенно по поводу Килиана. Сегодня он показал, что беспокоиться не о чем. Когда он в такой форме, безусловно, у Франции больше шансов на победу», — приводит слова Дешама «Рейтер».

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе Франции мячи забил Килиан Мбаппе (дубль). У Нидерландов отличился Квилиндсхи Хартман.

Франция расположилась на первой строчке в таблице группы с 18 очками. У Нидерландов девять очков и второе место.

Ранее Португалия обыграла Словакию в матче квалификации Евро-2024. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить