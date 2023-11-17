Роналду стал первым игроком, забившим десять мячей за сборную в 38 лет
Форвард на 46-й минуте забил мяч в ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024.
Таким образом, гол Криштиану стал десятым за национальную сборную в возрасте 38 лет. Ранее это никому не удавалось.
Встреча между Португалией Лихтенштейном завершилась со счётом 2:0. В таблице группы J португальская команда занимает первое место с 27 очками. Лихтенштейн расположился за шестой строчке (ноль очков).
Ранее сборная Словакии обыграла команду Исландии в матче девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.