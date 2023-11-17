Казахстан обыграл Сан-Марино в матче отбора Евро-2024
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Встреча на стадионе «Астана Арена» завершилась со счётом 3:1.
В составе сборной Казахстана впервые на поле вышел экс-игрок молодёжной команды России Александр Зуев. Он появился в старте и был заменён на 74-й минуте.
Таким образом, Казахстан продолжает занимать третье место в группе H, набрав 18 очков. Впереди Словения и Дания, у которых в активе по 19 очков. Сан-Марино — на шестой позиции (0).
Ранее Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим десять мячей за сборную в 38 лет.