Казахстан обыграл Сан-Марино в матче отбора Евро-2024

Сборная Казахстана одержала победу над командой Сан-Марино в девятом туре группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Встреча на стадионе «Астана Арена» завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Казахстана впервые на поле вышел экс-игрок молодёжной команды России Александр Зуев. Он появился в старте и был заменён на 74-й минуте.

Таким образом, Казахстан продолжает занимать третье место в группе H, набрав 18 очков. Впереди Словения и Дания, у которых в активе по 19 очков. Сан-Марино — на шестой позиции (0).

Ранее Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим десять мячей за сборную в 38 лет.