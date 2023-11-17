RT в Telegram
Подпишись

Казахстан обыграл Сан-Марино в матче отбора Евро-2024

Короткая ссылка
Сборная Казахстана одержала победу над командой Сан-Марино в девятом туре группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Казахстан обыграл Сан-Марино в матче отбора Евро-2024
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Астана Арена» завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Казахстана впервые на поле вышел экс-игрок молодёжной команды России Александр Зуев. Он появился в старте и был заменён на 74-й минуте.

Таким образом, Казахстан продолжает занимать третье место в группе H, набрав 18 очков. Впереди Словения и Дания, у которых в активе по 19 очков. Сан-Марино — на шестой позиции (0).

Ранее Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим десять мячей за сборную в 38 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить