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Дубль Махмудова позволил Азербайджану разгромить Швецию в матче отбора Евро-2024

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Сборная Азербайджана с разгромным счётом обыграла команду Швеции в матче девятого тура отбора на Евро-2024 по футболу.
Дубль Махмудова позволил Азербайджану разгромить Швецию в матче отбора Евро-2024
  • AP
  • © Aziz Karimov

Встреча в Баку завершилась со счётом 3:0.

В составе азербайджанской сборной дубль оформил Эмин Махмудов (третья минута, 89-я), также мяч забил Ренат Дадашов (шестая). 

Азербайджан занимает четвёртое место в таблице группы F с семью очками. У Швеции третье место (семь очков). 

В другой встрече группы команда Австрии обыграла сборную Эстонии со счётом 2:0. 

Ранее сообщалось, что заявки национальных сборных на предстоящий Евро-2024 года будут сокращены до 23 футболистов.

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