Дубль Махмудова позволил Азербайджану разгромить Швецию в матче отбора Евро-2024

Сборная Азербайджана с разгромным счётом обыграла команду Швеции в матче девятого тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Встреча в Баку завершилась со счётом 3:0.

В составе азербайджанской сборной дубль оформил Эмин Махмудов (третья минута, 89-я), также мяч забил Ренат Дадашов (шестая).

Азербайджан занимает четвёртое место в таблице группы F с семью очками. У Швеции третье место (семь очков).

В другой встрече группы команда Австрии обыграла сборную Эстонии со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что заявки национальных сборных на предстоящий Евро-2024 года будут сокращены до 23 футболистов.