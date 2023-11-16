Дубль Махмудова позволил Азербайджану разгромить Швецию в матче отбора Евро-2024
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Встреча в Баку завершилась со счётом 3:0.
В составе азербайджанской сборной дубль оформил Эмин Махмудов (третья минута, 89-я), также мяч забил Ренат Дадашов (шестая).
Азербайджан занимает четвёртое место в таблице группы F с семью очками. У Швеции третье место (семь очков).
В другой встрече группы команда Австрии обыграла сборную Эстонии со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что заявки национальных сборных на предстоящий Евро-2024 года будут сокращены до 23 футболистов.