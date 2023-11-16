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УЕФА сократил заявку сборных на Евро-2024 до 23 футболистов

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Заявки национальных сборных на предстоящий Евро-2024 года будут сокращены до 23 футболистов.
УЕФА сократил заявку сборных на Евро-2024 до 23 футболистов
  • Gettyimages.ru
  • © James Gill - Danehouse

«Из-за пандемии коронавируса и необычной даты проведения чемпионата мира в Катаре в заявках на последних турнирах было большее количество игроков. На чемпионате Европы в Германии будет действовать старое кадровое правило», — говорится в сообщении УЕФА, которое приводит Sky Sport.

В мае 2021 года УЕФА принял решение расширить заявки национальных сборных на чемпионат Европы до 26 игроков. Такое же правило действовало на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. 

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах Казахстана пробиться на чемпионат Европы 2024 года.

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