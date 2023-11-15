Сёмин считает, что у Казахстана большие шансы отобраться на Евро-2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах Казахстана пробиться на чемпионат Европы 2024 года.

«Нужно отметить то, что казахстанцы хорошо играют на протяжении всего отборочного турнира и команда значительно прибавила. У Казахстана большие шансы выйти на Евро-2024», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что команда хорошо себя проявила в отборе к турниру.

Казахстан с 15 очками занимает третье место в группе Н.

В следующих матчах команда сыграет против Сан-Марино 17 ноября и Словении 21 ноября.

Ранее Сёмин назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ.