Сёмин считает, что у Казахстана большие шансы отобраться на Евро-2024
- РИА Новости
«Нужно отметить то, что казахстанцы хорошо играют на протяжении всего отборочного турнира и команда значительно прибавила. У Казахстана большие шансы выйти на Евро-2024», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что команда хорошо себя проявила в отборе к турниру.
Казахстан с 15 очками занимает третье место в группе Н.
В следующих матчах команда сыграет против Сан-Марино 17 ноября и Словении 21 ноября.
Ранее Сёмин назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ.