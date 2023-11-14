Сёмин назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ
«Лучший тренер по итогам первого круга РПЛ? Специалист, который со своей командой идёт на первом месте, и есть лучший. А это Ивич с «Краснодаром», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.
После 15 туров «Краснодар» с 32 очками лидирует в чемпионате. «Зенит» (30) располагается на второй строчке.
В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Уралом», а «Зенит» встретится с «Сочи».
Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба назвал Эдуарда Сперцяна футболистом европейского уровня.