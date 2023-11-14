Сёмин назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич является лучшим тренером первого круга РПЛ.

«Лучший тренер по итогам первого круга РПЛ? Специалист, который со своей командой идёт на первом месте, и есть лучший. А это Ивич с «Краснодаром», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» с 32 очками лидирует в чемпионате. «Зенит» (30) располагается на второй строчке.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Уралом», а «Зенит» встретится с «Сочи».

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба назвал Эдуарда Сперцяна футболистом европейского уровня.