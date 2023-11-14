Кордоба считает Сперцяна игроком европейского уровня

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба назвал Эдуарда Сперцяна футболистом европейского уровня.

«Сперцян — футболист европейского уровня, поэтому за ним следит столько команд. Очень надеюсь, что он сможет совершить этот скачок», — приводит слова Кордобы Metaratings.ru.

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» будет следить за развитием Сперцяна до следующего лета. Скауты клуба изучают множество видео с участием футболиста.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 18 матчах за «быков» во всех турнирах.

Ранее Олусегун назвал Сперцяна футболистом уровня «Ювентуса».