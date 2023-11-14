Кордоба считает Сперцяна игроком европейского уровня
«Сперцян — футболист европейского уровня, поэтому за ним следит столько команд. Очень надеюсь, что он сможет совершить этот скачок», — приводит слова Кордобы Metaratings.ru.
По информации итальянских СМИ, «Ювентус» будет следить за развитием Сперцяна до следующего лета. Скауты клуба изучают множество видео с участием футболиста.
В нынешнем сезоне 23-летний игрок забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 18 матчах за «быков» во всех турнирах.
Ранее Олусегун назвал Сперцяна футболистом уровня «Ювентуса».