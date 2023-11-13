Олусегун назвал Сперцяна футболистом уровня «Ювентуса»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказал мнение о партнёре по команде Эдуарде Сперцяне.

«Видел новости, что он может перейти в один из европейских топ-клубов. На мой взгляд, Сперцян — игрок уровня «Ювентуса», он смог бы там заиграть и стать лидером», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» будет следить за развитием футболиста до следующего лета. Скауты клуба изучают множество видео с участием Сперцяна.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Игорь Корнеев прокомментировал информацию о том, что скауты «Ювентуса» следят за Сперцяном.