Корнеев: Сперцян не слабее Захаряна, но в переход в «Ювентус» не верится
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«На мой взгляд, это вбросы. Для того чтобы оказаться в «Ювентусе», надо пройти определённый путь. Если сравнивать Сперцяна с Захаряном, то он не слабее него, а в некоторых компонентах даже посильнее», — цитирует Корнеева «СЭ».
В нынешнем сезоне Сперцян забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Полузащитник является выпускником академии «Краснодара».
Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются клубы из Германии и Испании.