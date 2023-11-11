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Корнеев: Сперцян не слабее Захаряна, но в переход в «Ювентус» не верится

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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал информацию о том, что скауты «Ювентуса» следят за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
Корнеев: Сперцян не слабее Захаряна, но в переход в «Ювентус» не верится
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«На мой взгляд, это вбросы. Для того чтобы оказаться в «Ювентусе», надо пройти определённый путь. Если сравнивать Сперцяна с Захаряном, то он не слабее него, а в некоторых компонентах даже посильнее», — цитирует Корнеева «СЭ».

В нынешнем сезоне Сперцян забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Полузащитник является выпускником академии «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются клубы из Германии и Испании.

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