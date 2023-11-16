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Два гола Кварацхелии не помогли Грузии обыграть Шотландию в матче Евро-2024

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Сборные Грузии и Шотландии не смогли выявить победителя в матче девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.
Два гола Кварацхелии не помогли Грузии обыграть Шотландию в матче Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Levan Verdzeuli

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе грузинской команды дубль оформил Хвича Кварацхелия (15-я и 57-я минуты). У шотландцев отличились Скотт Мактоминей (49-я) и Лоуренс Шанклэнд (90 + 3).

В таблице группы A Грузия занимает четвёртое место (восемь очков). Шотландия расположилась на втором (16 очков).

Ранее сборная Азербайджана с разгромным счётом обыграла команду Швеции в матче девятого тура отбора на Евро-2024 по футболу.

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