Два гола Кварацхелии не помогли Грузии обыграть Шотландию в матче Евро-2024

Сборные Грузии и Шотландии не смогли выявить победителя в матче девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе грузинской команды дубль оформил Хвича Кварацхелия (15-я и 57-я минуты). У шотландцев отличились Скотт Мактоминей (49-я) и Лоуренс Шанклэнд (90 + 3).

В таблице группы A Грузия занимает четвёртое место (восемь очков). Шотландия расположилась на втором (16 очков).

Ранее сборная Азербайджана с разгромным счётом обыграла команду Швеции в матче девятого тура отбора на Евро-2024 по футболу.