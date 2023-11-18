В тренировочном режиме: Медведев уступил Алькарасу и сыграет с Синнером в полуфинале Итогового турнира ATP

Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP и занял второе место в квартете. Россиянин не сумел сделать ни одного брейка и отдал оба сета со счётом 4:6. Поражение позволило ему избежать встречи с Новаком Джоковичем в полуфинале. Вместо этого он сойдётся с Янником Синнером. В свою очередь, Андрей Рублёв не справился с Александром Зверевым и не смог подняться с последней строчки.

Благодаря победе Янника Синнера над Хольгером Руне в Зелёной группе Даниил Медведев фактически получил возможность выбрать себе соперника в полуфинале Итогового турнира ATP. В случае успеха во встрече с Карлосом Алькарасом он поднимался на вершину своего квартета и попадал на Новака Джоковича. Поражение оставляло его на второй строчке и давало возможность сойтись с менее именитым итальянцем.

При этом в победе россиянина оказался прямо заинтересован Александр Зверев, который только в таком случае сохранял надежду на выход в плей-офф. Неудивительно, что немец пообещал болеть за оппонента изо всех сил. В свою очередь, Даниил заверял, что выйдет на корт без мыслей о турнирных раскладах.

Также по теме Разными дорогами: Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, Рублёв уступил Алькарасу и вылетел Даниил Медведев досрочно пробился в полуфинал Итогового турнира ATP. Во втором матче группового этапа он в упорной борьбе взял верх...

«Например, у Новака в прошлом году получился очень тяжёлый матч со мной. Он мог бы сказать: «Даже если я уступлю в какой-то момент, неважно, или я проигрываю, я всё равно остаюсь на первом месте в группе». Но он этого не сделал. Думаю, это отличный пример для меня — постараться отдать всё, что в моих силах в пятницу, и попытаться победить Карлоса», — отметил спортсмен.

В итоге он, хотя и выкладывался, явно не действовал на запредельном уровне самоотдачи, держа в голове субботний полуфинал. Оба игрока показали красивый, яркий теннис с большим количеством зрелищных розыгрышей. Оба неплохо подавали, но вместе с тем навязывали борьбу на приёме. Это подчёркивает статистика: россиянин и испанец взяли примерно равное количество очков на подаче (64% против 73%, хотя Алькарас гораздо уверенней чувствовал себя в розыгрышах на втором мяче).

Но в наиболее ответственные моменты сильнее оказывался оппонент. Седьмой гейм стартового сета он умудрился взять под ноль. Карлос демонстрировал потрясающую игру, вытаскивая тяжёлые мячи, а Даниил, напротив, совершал невынужденные ошибки, пусть в целом допустил их меньше соперника (восемь против 11).

Ситуация повторилась при счёте 4:4 во второй партии, когда Алькарас заработал двойной брейк-пойнт. Россиянин сумел отыграть один благодаря попаданию Карлоса в сетку, но тут же на ровном месте отметился судьбоносной двойной. После этого поставить точку для испанца оказалось делом техники.

К сожалению, Медведев свою возможность вырваться вперёд упустил. Он заработал двойной брейк-пойнт в начале противостояния, но позволил Карлосу спастись. А больше зацепиться на приёме не удалось.

Алькарас оказался сильнее российского атлета в третий раз в текущем году. Ранее он не оставил ему шансов в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и в полуфинале Уимблдона. Зато Даниил взял убедительный реванш на поздней стадии US Open. Помимо этого, в четвёртый раз в истории в полуфинал Итогового турнира ATP пробились четыре первые ракетки мира.

Испанец сойдётся с Джоковичем, а россиянин — с Синнером. Попутно он получит возможность отомстить итальянцу за октябрьские поражения в финалах турниров ATP 500 в Пекине и Вене.

«Янник — в прекрасной форме. Он способен делать на корте всё: выходить к сетке, играть сзади, кидать укороченные, резать. Мне надо быть лучше и отвечать на его удары. Синнер действует великолепно, но уступил в двух сетах на турнире. Постараюсь сыграть лучше, чем сегодня... Понятно, что может звучать свист в мой адрес. Когда играешь против местного, ты больше к этому готов... Постараюсь показать свой лучший теннис, чтобы завоевать публику в том числе», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

А вот матч Зверева и Андрея Рублёва фактически не имел турнирной интриги, поскольку оба потеряли шансы на попадание в плей-офф. Однако россиянин ещё рассчитывал подняться на третью позицию в квартете. Для этого ему требовалось брать верх над немцем. Судя по статистике очных встреч, надежда имелась. В 2023-м пути спортсменов пересеклись в четвёртый раз, и в трёх предыдущих случаях сильнее оказался именно россиянин. Более того, в этих матчах он отдал оппоненту всего один сет.

В итоге теннисисты выдали неплохую игру, словно на кону стояла путёвка в полуфинал. Практически каждый гейм затягивался и заканчивался на балансе. Уже на старте уроженец Москвы создал отличный задел, поведя с брейком, но тут же позволил сопернику взять свою подачу. Далее на приёме оба цеплялись за очки, но при счёте 4:4 Александр опять сделал брейк, а затем поставил точку. К сожалению, российский атлет довольно много ошибался и в общей сложности допустил девять невынужденных помарок за матч (при трёх у соперника).

А во второй партии немец ещё и наладил подачу. Он выполнял один эйс за другим, доведя их количество до десяти, и не оставлял оппоненту шансов. У Рублёва даже не было ни единой возможности оформить брейк, а два гейма на приёме он отдал под ноль. Андрей тоже неплохо подавал, однако, как и в предыдущем сете, в решающий миг, в седьмом гейме, дрогнул. Он отыграл один брейк-пойнт, но со второй попытки Александр добился своего и после спокойно довёл дело до итоговой победы — 6:4, 6:4. Таким образом, россиянин, в прошлом году добравшийся до полуфинала Итогового турнира ATP, на этот раз занял последнюю строчку в квартете, потерпев три поражения.