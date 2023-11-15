Чесноков: это был самый лучший сезон для Рублёва в его карьере
«Это был самый лучший сезон для Рублёва в его карьере. Он впервые выиграл турнир серии «Мастерс», у него были очень хорошие результаты. Сейчас Андрей на пятой строчке. При счёте 5:4 в первом сете с Алькарасом Андрей почему-то развалился на подаче соперника. Но для Рублёва это был потрясающий сезон», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 и продолжался 1 час 15 минут.
Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.
Таким образом, Рублёв потерял шансы на выход из группы, потерпев два поражения.
В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся Алькарас и немец Александр Зверев.
Ранее Рублёв признался, что заболел перед стартом Итогового турнира ATP.