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Рублёв признался, что заболел перед стартом Итогового турнира ATP

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что заразился перед стартом Итогового турнира ATP.
Рублёв признался, что заболел перед стартом Итогового турнира ATP
  • Gettyimages.ru

«Да, я заболел прямо перед турниром. Но сам виноват. Почему виноват? Не надо болеть, теплее одеваться надо было», — цитирует Рублёва «Чемпионат.com».

Напомним, что во втором матче турнира Рублёв уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась в пользу испанца со счётом 7:5, 6:2 и продолжалась 1 час 15 минут.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся Алькарас и немец Александр Зверев.

Ранее Циципас из-за травмы спины снялся с матча против Руне на Итоговом турнире АТР.

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