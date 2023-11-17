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Руне проиграл Синнеру и не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл датчанина Хольгера Руне в матче четвертьфинала Итогового турнира ATP.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

Игра также решила судьбу серба Новака Джоковича, который прошёл в полуфина благодаря победе итальянца.

В 1/2 соревнований также вышел российский теннисист Даниил Медведев.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

Ранее Джокович обыграл поляка Хуберта Хуркача в третьем матче группового этапа Итогового турнирa ATP.

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