Разными дорогами: Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, Рублёв уступил Алькарасу и вылетел

Даниил Медведев досрочно пробился в полуфинал Итогового турнира ATP. Во втором матче группового этапа он в упорной борьбе взял верх над Александром Зверевым. В первой партии россиянин отыгрался со счёта 1:4 на тай-брейке и ликвидировал два сет-поинта, после чего дожал соперника, а в следующей снял все вопросы в десятом гейме на подаче немца, сначала исполнив великолепный обводящий удар, а затем плотного приняв по центру. Не смог поддержать соотечественника Андрей Рублёв, потерпевший поражение от Карлоса Алькараса и потерявший шансы на выход в плей-офф.

В среду, 15 ноября, на Итоговом турнире ATP на корты вновь вышли представители Красной группы. В противостоянии Даниила Медведева и Александра Зверева мог определиться полуфиналист соревнований, поскольку оба теннисиста выиграли первые матчи. Россиянин справился со своим соотечественником — Андреем Рублёвым, а немец сенсационно в трёх сетах взял верх над Карлосом Алькарасом.

Встреча с испанцем, похоже, забрала достаточно сил у представителя Германии, который только ближе к концу сезона начал набирать форму после тяжёлой травмы, полученной в прошлом году. Уже в первом гейме он позволил сопернику повести в счёте: сначала Даниил великолепно обвёл вышедшего к сетке оппонента, а затем уверенно отправил мяч в незащищённую часть корта.

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Не очень надёжно Зверев выглядел и дальше, с трудом удерживая свою подачу. Тем не менее, ближе к середине партии Александр наконец нащупал свою игру и сумел выровнять ситуацию на корте. Правда, только с третьего брейк-пойнта благодаря оплошности Медведева, который плохо подошёл к мячу и пробил в середину сетки.

Однако развить успех оппоненту Даниил не позволил, поэтому дело логично дошло до тай-брейка, инициативу в котором поначалу захватил немец, поведя 4:1. Но третья ракетка мира не только сумел отыграться с двух сет-пойнтов, но и в итоге победить — 8:6, заставив Александра действовать неточно. При этом, надо отметить, что оба теннисиста в матче были максимально собраны: на двоих они совершили всего 15 невынужденных ошибок.

Вторая партия началась по тому же сценарию, что и первая. Каждый спортсмен уверенно брал свои очки, радуя болельщиков впечатляющими розыгрышами, один из которых насчитывал 32 удара. Не уступали друг другу соперники и в точности: первым мячом при подаче они попадали более чем в 70% случаев.

В итоге только в девятом гейме у Зверева появилась возможность выйти вперёд: у россиянина не прошёл укороченный. Но третья ракетка мира тут же исправился, дважды переиграв немца на задней линии, а затем заставив оппонента слишком коротко принять после классного косого удара.

Казалось, теннисисты вновь определят сильнейшего лишь на тай-брейке, однако в планы Даниила это не входило. Он вцепился в подачу соперника, удивив великолепной свечой после смэша Зверева. А техничный обводящий удар принёс Медведеву первый матчбол, который тот сразу же реализовал. Александр в решающий момент не попал в корт по длине — 6:4.

И хотя россиянин на протяжении всего противостояния выглядел максимально собранным, оказалось, что для него встреча была непростой психологически.

«Я начал хорошо. В начале матча Зверева будто не было на корте, но в какой-то момент он усилил свою игру, и в этот момент я по какой-то причине на небольшой промежуток времени начал играть немного хуже. Я рад, что мне удалось перегруппироваться и сыграть лучше в конце первого сета. Концовка обеих партий получилась очень напряжённой», — признался теннисист.

Тем не менее, он выполнил задачу минимум — вышел в полуфинал соревнований, где ему в соперники могут достаться Новак Джокович, Янник Синнер или Хольгер Руне. Стефанос Циципас накануне снялся с турнира из-за травмы спины. Грека в последнем туре заменит Хуберт Хуркач, но претендовать на выход в плей-офф он уже не сможет.

«Сам виноват. Заболел перед турниром»

К сожалению, ещё один россиянин Андрей Рублёв после матча с Карлосом Алькарасом лишился шансов выйти из Красной группы. Хотя всё начиналось для пятой ракетки мира очень неплохо. Он уверенно брал «свои» геймы, а седьмой и вовсе выиграл под ноль.

Впрочем, и испанец не испытывал серьёзных проблем на подаче, отправляя мяч на чужую половину корта со скоростью более 200 км/ч. Всего за партию он отдал сопернику всего пять очков из 29-ти, не позволив заработать ни одного брейк-пойнта. При этом, сам потихоньку нащупывал слабые стороны оппонента и при счёте 4:4 мог выйти вперёд на приёме, но Рублёв всё же сумел вовремя прибавить в игре и спастись.

Однако в 11-м гейме ситуация повторилась. И на этот раз Алькарас всё же додавил россиянина, заставив его дважды ошибиться. Причём, последний удар с форхэнда у Андрея откровенно не получился, и в итоге именно это проигранное очко стоило ему победы в партии, поскольку на своей подаче Карлос вновь был безупречен — 7:5. Интересно, что за весь первый сет испанец не допустил не одной невынужденной ошибки.

Неудача, как и в первом матче турнира с Медведевым, выбила пятую ракетку мира из колеи. После перерыва он тут же отдал свой гейм и начал колотить ракеткой по коленям: на них даже появилась кровь. Не лучшим образом выглядел спортсмен и физически: в эпизодах, когда можно было бороться за мяч, он порой даже не пытался бежать за ним.

Силы у Рублёва окончательно закончились в пятом гейме, хотя спортсмен с трудом, но всё-таки его взял и счёт стал 2:3. А после последовал резкий спад в игре, с которым теннисист так и не справился. Больше россиянин не взял ни одного очка, отдав под ноль три гейма подряд — 2:6. Причём, Андрей каждый раз пытался оспорить мячи, попавшие от него в аут, в надежде обнаружить ошибку судьи. Однако каждый раз челлендж подтверждал обратное.

Как оказалось после встречи, пятой ракетке мира и правда непросто физически дался матч с Карлосом. Он простудился перед началом Итогового турнира ATP и не исключил, что вышел на корт против испанца с температурой. При этом, винил во всём, в первую очередь, себя.

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«Не надо болеть, теплее одеваться нужно было», — заявил теннисист на пресс-конференции.

По словам спортсмена, он хотел завершить сезон на мажорной ноте, однако вместо этого получил разочарование.

«Алькарас играл прекрасно, отлично подавал. У меня подброс начал гулять из-за нервов, эмоций. Хотелось чётко подавать, всё попадать. Мне нет разницы, кому проигрывать — близкому другу или просто топ-игроку. Карлос и Даня на данный момент сильнее, чем я. У испанца полно сильных сторон: как он двигается, бьёт — он всё умеет. Сейчас он лучше меня, и всё», — добавил пятая ракетка мира.

В двух матчах итогового турнира Рублёв не смог взять ни одного сета и лишился даже теоретических шансов выйти в полуфинал, поскольку в случае равенства количества побед у трёх теннисистов (а такое возможно, если Андрей возьмёт верх над Зверевым, а Алькарас проиграет Медведеву) сильнейший определяется по данному показателю. А он будет лучше у оппонентов.

Тем не менее, опускать руки россиянин не собирается и обещает навязать борьбу немцу в своём последнем матче в Турине.

«Я ничего не жду от противостояния с Сашей. Я буду стараться сыграть лучше, чтобы завершить сезон на положительной ноте. Будет ли мотивация помочь Дане? Каждый матч приносит 200 очков — это как финал турнира ATP-250. Есть ради чего играть», — отметил Рублёв.