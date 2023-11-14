Тарпищев считает, что матч Рублёва и Медведева получился поучительным

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно матча Итогового турнира ATP с участием россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«Поучительный матч получился. Оба, и Медведев, и Рублёв, хорошо знают друг друга. Даня был готов ко всем событиям, ко всему, что предлагал Андрей. Рублёв же видел свои шансы на успех в мощности», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что матч между теннисистами завершился победой Медведева со счётом 6:4, 6:2 и продолжался 1 час 31 минуту.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

В стартовом матче Зверев победил Алькараса со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Ранее Рублёв высказался об уровне соотечественника Даниила Медведева.