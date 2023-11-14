Тарпищев считает, что матч Рублёва и Медведева получился поучительным
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«Поучительный матч получился. Оба, и Медведев, и Рублёв, хорошо знают друг друга. Даня был готов ко всем событиям, ко всему, что предлагал Андрей. Рублёв же видел свои шансы на успех в мощности», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, что матч между теннисистами завершился победой Медведева со счётом 6:4, 6:2 и продолжался 1 час 31 минуту.
Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.
В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.
В стартовом матче Зверев победил Алькараса со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.
Ранее Рублёв высказался об уровне соотечественника Даниила Медведева.