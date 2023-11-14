Рублёв: Медведев — один из лучших теннисистов мира, он проводит свой лучший сезон

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался об уровне соотечественника Даниила Медведева.

«Даня — один из лучших игроков мира, проводит свой лучший сезон. Его очень тяжело победить. Наши отношения за пределами корта не влияют на матчи. Дело в ментальности: надо сохранять концентрацию, хорошо играть на важных мячах», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, что матч между теннисистами завершился победой Медведева со счётом 6:4, 6:2 и продолжался 1 час 31 минуту.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

В стартовом матче Зверев победил Алькараса со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Ранее Рублёв накричал на зрителя во время матча с Медведевым.