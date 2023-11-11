Поход Джоковича за рекордом, надежды Медведева и нервы Рублёва: главные интриги Итогового турнира ATP

Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в Красной группе на Итоговом турнире ATP, который стартует 12 ноября в Турине. Их соперниками станут Карлос Алькарас и Александр Зверев. Во втором квартете сыграют Новак Джокович, Янник Синнер, Хольгер Руне и Стефанос Циципас. Эксперты считают фаворитом серба, нацелившегося на рекордный, седьмой титул Итогового чемпионата, и надеются, что его соперником в решающем матче станет один из россиян.

В воскресенье, 12 ноября, в Турине стартует Итоговый турнир ATP, на котором собралась восьмёрка лучших теннисистов сезона. Среди них два дебютанта соревнований — Карлос Алькарас и Хольгер Руне, и обоим всего по 20 лет. Такое нашествие молодых игроков происходит впервые с 2000 года, когда за победу выходили бороться Ллейтон Хьюитт (19 лет) и Марат Сафин (20).

Причём для Алькараса этот розыгрыш мог быть уже вторым, но в 2022-м завершивший год на вершине мирового рейтинга испанец выступить в Турине не смог из-за травмы мышц брюшного пресса. Также в число финалистов этого сезона вошли Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас, Александр Зверев и двое россиян — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Оба уже не в первый раз сразятся за престижный трофей. Для Андрея это четвёртый чемпионат в карьере, а для Даниила — пятый, причём дважды он доходил до финала. В 2020-м победил Доминика Тима, а год спустя не справился со Зверевым. Рублёв лишь однажды выходил из группы, но до решающего раунда пока не добирался.

Нынешний сезон для Медведева — самый успешный с точки зрения завоёванных трофеев. Он подходит к туринскому противостоянию с пятью титулами, а также четырьмя финалами (в том числе на US Open).

Россиянин признался, что не слишком волнуется в преддверии старта и рассчитывает повторить свой успех трёхлетней давности. По словам Даниила, в его выступлениях на Итоговом турнире прослеживается определённая закономерность.

«Я ощущаю, наверное, не такое сильное давление, потому что перед тем, как выиграть (титул в 2020 году. — RT), уступил в трёх матчах подряд. В то же время теннис — это такая, скажем, цикличная вещь. В прошлом году я уступил в трёх встречах, и во всех трёх на решающих тай-брейках мы шли вровень. Кажется, в двух из них я подавал на матч. Поэтому, конечно, в этом году я хочу добиться большего. Именно так произошло пару лет назад, когда я победил. Будем надеяться, что история повторится», — приводит слова спортсмена официальный сайт ATP.

Прекрасный год выдался и у Рублёва, который впервые в карьере завоевал титул на «Мастерсе», что, по его словам, вселило дополнительную уверенность в своих силах. По ходу того финала с Руне россиянин уступал 1:4 и 0:30 в третьем сете, но сумел переломить ход встречи. К заключительному турниру года 26-летний теннисист подходит на подъёме.

В середине октября в Шанхае он дошёл до финала, где немного не дожал Хуберта Хуркача, а затем в Вене и Париже останавливался на полуфинальной стадии, уступая Синнеру и Джоковичу соответственно. Причём Андрей выиграл у именитого серба первый сет и довёл второй до тай-брейка, однако опыт оппонента взял своё. Тем не менее первая ракетка мира признался, что соперник превзошёл себя в этом матче и душил его, «как змея лягушку».

К сожалению, волей жребия оба россиянина попали в одну группу, где сыграют с Алькарасом и Зверевым. В параллельном квартете выступят Джокович, Руне, Циципас и Синнер.

Пути Рублёва и Медведева пересекались уже восемь раз, и шесть игр остались за нынешней третьей ракеткой мира. Столько же противостояний на счету Рублёва и Зверева, и преимущество тут на стороне немца (5-3). Куда чаще приходилось скрещивать ракетки с Александром Даниилу: они оказывались по разным сторонам сетки 17 раз (в десяти матчах сильнее был Медведев). Что касается Алькараса, то у Даниила счёт личных встреч с испанцем равный (2-2), а Андрей с ним ни разу не соперничал.

Также по теме «Прекрасное расписание»: Рублёв обыграл де Минора, но вслед за Синнером пожаловался на организацию «Мастерса» в Париже Андрей Рублёв в трёх сетах справился с Алексом де Минором и впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже. Встреча...

«Зверев — самое слабое звено в этой группе. Алькарас — теннисист незаурядный, но к нему ключ подбирают, и к противникам приходит понимание, что он уязвим, однако он по-прежнему самый сильный. Наши ребята очень конкурентоспособные. Даниил играет довольно стабильно, и Андрей набрал очень хорошую форму: он может преподнести сюрприз любому. Думаю, один из наших точно выйдет из группы», — заявил по этому поводу заслуженный тренер России Виктор Янчук в комментарии ТАСС.

Явным фаворитом выглядит действующий триумфатор первенства Джокович, на счету которого уже шесть трофеев — столько же у швейцарца Роджера Федерера. При этом Новаку единственному в истории удавалось брать верх на Итоговом турнире ATP четыре раза подряд (в 2012—2015 годах). Серб также самый возрастной среди всех чемпионов: в прошлом году он взял титул в возрасте 35 лет и 182 дней, а теперь имеет возможность поднять планку ещё выше.

При этом, чтобы сохранить статус первой ракетки мира по итогам года, Джоковичу достаточно выиграть в Италии хотя бы один матч — так он станет недосягаемым для Алькараса.

«Фаворит турнира определённо Джокович. Думаю, это ни у кого не вызывает сомнений. Наши ребята в одной группе, но нужно играть и бороться. На мой взгляд, у обоих есть возможность выйти в полуфинал. Рублёв очень хорошо сыграл в Париже, Медведев же, напротив, выступил неважно, поэтому сложно оценивать, в какой форме они сейчас находятся. Алькарас и вовсе пропустил последнюю неделю, так что непонятно, готов ли он физически. Группа сложная, но и Андрей, и Даниил могут из неё выйти», — заявил по этому поводу двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в разговоре с RT.

С ним согласилась и известный комментатор, многократный чемпион СССР по теннису Анна Дмитриева. Кроме того, она выразила надежду, что именно один из россиян составит сербу компанию в решающем матче.

«Новак во всех последних турнирах, в которых принимал участие, брал титулы. Это о многом говорит. Серб сейчас является фаворитом на абсолютно каждом первенстве. Думаю, что он точно дойдёт до финала. А наши ребята будут бороться с Алькарасом и Зверевым, чтобы получить путёвку в решающий раунд и уже сразиться против Джоковича», — цитирует бывшую теннисистку «Чемпионат».

Помимо рейтинговых очков и престижного трофея, участников ожидают рекордные денежные вознаграждения. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет $15 млн, а победитель заработает $4,8 млн.