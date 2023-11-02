Тарпищев считает, что ранний вылет Медведева с турнира в Париже пойдёт ему на пользу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно раннего вылета российского теннисиста Даниила Медведева с турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Медведев не восстановился после финала, в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения. Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира — потренируется, восстановится и будет в хорошей форме», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин проиграл болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут.

В следующем круге Димитров сыграет с Александром Бубликом (Казахстан).

Ранее сообщалось, что Медведев показал неприличный жест зрителям после поражения в Париже.