Тарпищев считает, что ранний вылет Медведева с турнира в Париже пойдёт ему на пользу
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«Медведев не восстановился после финала, в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения. Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира — потренируется, восстановится и будет в хорошей форме», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянин проиграл болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут.
В следующем круге Димитров сыграет с Александром Бубликом (Казахстан).
Ранее сообщалось, что Медведев показал неприличный жест зрителям после поражения в Париже.