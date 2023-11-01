Медведев показал неприличный жест зрителям после поражения в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев показал неприличный жест зрителям после поражения на турнире в Париже.

«Средний палец? Нет, я рассматривал свой ноготь. С чего бы я должен был делать что-то подобное с этой прекрасной парижской публикой?» — цитирует Медведева The Tennis Letter.

Россиянин проиграл болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут.

В следующем круге Димитров сыграет с Александром Бубликом (Казахстан).

Ранее стало известно, что Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.