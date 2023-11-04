«Прекрасное расписание»: Рублёв обыграл де Минора, но вслед за Синнером пожаловался на организацию «Мастерса» в Париже

Андрей Рублёв в трёх сетах справился с Алексом де Минором и впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже. Встреча складывалась для россиянина непросто, он уступил в первой партии, и только в середине второго сета нащупал свою игру, а в третьем полностью перехватил инициативу, позволив австралийцу взять только один гейм. Матч завершился далеко за полночь, тем не менее, уже в субботу россиянину придётся выйти на корт против Новака Джоковича. Не сумел поддержать соотечественника Карен Хачанов, в седьмой раз за карьеру уступивший Стефаносу Циципасу.

В мире тенниса в последнее время неспокойно. В Канкуне девушки выясняют отношения с WTA, требуя повышения призовых и других льгот. А на «Мастерсе» в Париже оказались недовольны расписанием мужчины. Янник Синнер, на прошлой неделе выигравший «пятисотник» в Вене, и вовсе из-за этого снялся с соревнований. По словам итальянца, ему дороже собственное здоровье. И после ночного матча он не готов играть на следующий день днём.

Российские теннисисты на такие радикальные меры не пошли, и вполне успешно выступают в Париже, несмотря на существующие трудности. На старте турнира вылетел только Даниил Медведев, уступив Григору Димитрову. Причём, неудача теннисиста выглядит вполне закономерной. Он, скорее всего, просто не успел восстановиться после финала в Австрии с Синнером, который получился очень сложным эмоционально и физически для обоих.

Маленькую сенсацию во втором круге сотворил во Франции Роман Сафиуллин, обыграв вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Испанец вышел на корт впервые после травмы, поэтому ему сложно было показать свои лучшие качества. Тем не менее, это не умаляет заслуг россиянина. Увы, пройти далеко по сетке ему не удалось, потому что уже в следующем раунде спортсмена остановил Карен Хачанов.

15-я ракетка мира, в свою очередь, похоже, уже окончательно восстановился от повреждения, из-за которого пропускал середину сезона и старается максимально ярко проявить себя в концовке. Однако пока ему не удаются матчи с соперниками из топ-10. На этот раз в четвертьфинале ему достался Стефанос Циципас, в противостоянии с которым не получилось практически ничего.

Надо отметить, что грек очень неудобный соперник для Карена. Теннисисты встречались до этого семь раз, и только последний поединок остался за россиянином. В 1/8 финала в Майами он взял верх со счётом 7:6, 6:4. Однако на «Мастерсе» в Париже повторить успех Хачанов не смог.

В первом сете Циципас сразу же сделал брейк. В решающий момент отечественный спортсмен не сумел точно исполнить кросс с хафкорта. Как оказалось, этого было достаточно для победы в партии (6:3), поскольку на своей подаче Стефанос выглядел уверенно, не давая оппоненту шансов зацепиться за геймы. Он был надёжнее на задней линии, а у сетки выиграл 10 очков из 11-ти.

Второй сет начался для Карена ещё хуже, чем первый. Он сразу же отдал свою подачу «под ноль». Однако нашёл в себе силы прибавить и при счёте 3:2 в пользу соперника взять гейм на приёме. Сначала он сумел классно принять навылет, а затем наконец-то выиграл очко после длительного обмена ударами с задней линии.

Всё решилось в девятом гейме. Россиянин начал его с двойной, затем грек провёл отличную атаку, а далее Хачанов попал в сетку и ошибся по ширине. После этого Стефанос отправился подавать на матч и не оставил сопернику шансов спастись — 6:4.

Результат матча выглядит вполне закономерно. Циципас был сильнее по большинству показателей. В частности, он совершил 25 виннеров против 15-ти у россиянина. При этом, по словам финалиста Кубка Дэвиса Андрея Чеснокова, он не ожидал такого комфортного матча для грека.

«Хачанов проиграл Циципасу без шансов! Было видно, что он старался как только мог, но Стефанос как-то очень здорово сыграл в этот раз. Он был очень хорош тактически, использовал длинные и укороченные удары. У Карена даже не было возможности зацепить чужую подачу», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

В полуфинале грек встретится с Димитровым, который в Париже после победы над Медведевым выглядит просто потрясающе. А вторую пару составили Новак Джокович и Андрей Рублёв. Россиянин во Франции, как и ранее в Вене, где его остановил только Синнер, показывает отличный теннис. Спортсмен легко справился с Йосихито Нисиокой и Ботиком ван де Зандсхулпом. А в четвертьфинале переиграл Алекса де Минора. У австралийца перед встречей появился день отдыха, поскольку он оказался на данной стадии соревнований как раз после снятия итальянца.

Тем не менее, это в итоге не помогло теннисисту. Хотя пятая ракетка мира поначалу чувствовал себя на корте, мягко говоря, не в своей тарелке. У него не шла первая подача (всего 38%), и невынужденных ошибок он совершал больше, чем оппонент: семь против трёх. Всё это выводило Рублёва из себя, он громко возмущался между розыгрышами, а в одном из эпизодов так размахивал ракеткой, что чуть не задел бол-боя.

При этом, первым брейк-пойнт заработал всё-таки Андрей. При счёте 30:30 в восьмом гейме он мощно пробил в угол, но после вновь допустил неточности на приёме. Затем уже австралиец получил возможность выйти вперёд и в отличие от россиянина ею воспользовался. В итоге партия осталась за ним — 6:4.

Нервно складывался и второй сет. Рублёв чуть не отдал первый же гейм на своей подаче, но всё же сумел спастись, хотя и допустил двойную в самый неподходящий момент при «ровно».

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К середине партии Андрей наконец нащупал свою игру. У него начали проходить удары под заднюю линию, а укороченный слёт на подаче Минора принёс россиянину брейк-пойнт. На этот раз пятая ракетка мира воспользовался шансом и вышел вперёд — 3:1.

Рублёв стал более активен, совершив за партию восемь виннеров против пяти у соперника. Наконец начал попадать первым мячом (61%). Тем не менее, австралиец сопротивлялся до последнего. При счёте 4:2 он сумел догнать россиянина, уступая 0:40, и был близок к тому, чтобы вернуть равновесие в матче, но Андрей всё же забрал свой гейм, а затем и партию.

А далее отечественный спортсмен полностью захватил инициативу. Он выиграл четыре гейма подряд и, по сути, решил вопрос о победителе матча. При 5:1 Рублёв ещё и сумел принять на матч. Правда, пришлось помучиться: он реализовал только шестой брейк-пойнт.

Теннисисты на корте провели чуть больше двух часов. Однако встреча завершилась в итоге далеко за полночь. И времени на восстановление у россиянина осталось не так много.

«Мне ещё нужно поужинать, пройти процедуры, принять душ. Не знаю, когда я пойду спать. В 4? В 5 утра? Это сумасшествие. Прекрасное расписание. Спасибо. И я в Совете игроков ATP, мы все вместе», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Надо отметить, что Андрей впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, ранее он лишь дважды доходил здесь до третьего круга.