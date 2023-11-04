Стали известны все участники Итогового турнира АТР
Зверев и Руне квалифицировались на Итоговый турнир ATP
Как сообщается на сайте ATP, последними на Итоговой турнир квалифицировались Александр Зверев из Германии и датчанин Хольгер Руне.
Напомним, что на турнире также выступят серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, а также россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Итоговый турнир пройдёт в Турине с 12 по 19 ноября.
Ранее определились полуфинальные пары Итогового турнира Женской теннисной ассоциации.