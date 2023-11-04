Соболенко сыграет со Свёнтек в полуфинале Итогового турнира WTA

Стали известны пары 1/2 финала Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с Игой Свёнтек из Польши, а американка Джессика Пегула встретится с соотечественницей Кори Гауфф.

Первый матч начнётся 5 ноября приблизительно в 01:00 мск, а вторая игра — в тот же день ориентировочно в 02:30 мск.

Ранее сообщалось, что матч Итогового турнира WTA в парном разряде между парой россиянки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд и парой американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы перенесён на 5 ноября.